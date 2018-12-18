إعلان حالة القوة القاهرة على العمليات في حقل الشرارة

إعلان حالة القوة القاهرة على العمليات في حقل الشرارة لن يتم استئناف عمليات إنتاج النفط في حقل الشرارة إلا بعد وضع ترتيبات أمنية بديلة

أخبار ليبيا 24

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أمس الإثنين حالة القوة القاهرة على العمليات في حقل الشرارة النفطي.

وكانت المؤسسة قد أعلنت حالة القوة القاهرة على صادرات الزاوية من النفط الخام الذي يتم إنتاجه في حقل الشرارة الأحد في التاسع من ديسمبر الجاري .

وأكدت المؤسسة أنه لن يتم استئناف عمليات إنتاج النفط في حقل الشرارة إلا بعد وضع ترتيبات أمنية بديلة.

وفي تصريح صحفي، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط،المهندس مصطفى صنع الله، ” لقد تم وقف الإنتاج في حقل الشرارة قسرا من قبل مجموعة مسلحة – الكتيبة 30 و سرية الإسناد المدنية التابعة لها- الذين يزعمون قيامهم بتوفير الأمن في الحقل، في حين أنهم قاموا بتهديد موظفي المؤسسة باستعمال العنف.”

وأضاف: “من المؤكّد لنا أننا لا نستطيع العودة إلى العمل بالوضع الأمني الذي كنا فيه قبل إغلاق الحقل”.