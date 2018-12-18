لمكافحة التهريب بكافة أنواعه .. داخلية الوفاق تسير دوريات على طول الحدود الغربية مع تونس

لمكافحة التهريب بكافة أنواعه .. داخلية الوفاق تسير دوريات على طول الحدود الغربية مع تونس فرض السيطرة على منفذ رأس اجدير الحدودي ومنع كافة مهربي الوقود من عبور المنفذ مع تونس

أخبار ليبيا 24 – خاص

شددت وزارة داخلية بحكومة الوفاق على كافة مديريات الأمن المحاذية للحدود مع تونس بضرورة تسيير دوريات على طول الحدود الغربية، لمكافحة عصابات التهريب هناك .

وأشار بيان صدر عن الوزارة إلى أن التكليف شمل مديريات أمن باطن الجبل ونالوت والجميل ورقدالين على أن يتم التنسيق مع دوريات حرس الحدود والمنشآت النفطية.

وأشاد البيان بجهود عناصر الشرطة الذين استجابوا لقرار الوزارة الذي يهدف إلى تأمين كامل الحدود.

وكانت لجنة أزمة الوقود والغاز فرضت سيطرتها على منفذ رأس اجدير الحدودي ، وتمكنت من منع كافة مهربي الوقود من عبور المنفذ مع تونس.

وذكرت اللجنة أن المركبات الآلية لمهربي الوقود تصطف لعدة كيلو مترات ، ويقومون بنهب كميات تتجاوز المليون لتر من الوقود يومياً.

وأضافت اللجنة أن هذا يأتي بناءً على توجيهات رئيس المجلس الرئاسي المقترح ووزير داخليته، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ ، وعلى تعليمات مدير الإدارة العامة للأمن المركزي ، بشأن الحد من ظاهرة تهريب الوقود ورفع معاناة أهل المنطقة الغربية ومناطق الجبل بتوفير الوقود والغاز وفق نص المنشور.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق قالت الأسبوع الماضي ، إن عمليات التهريب من الأخطار الأكثر تهديداً للاقتصاد الوطني.

وأشارت الوزارة إلى أن الدولة تسخر كافة إمكانياتها وجهودها لمحاربة هذه الجريمة عبر سن القوانين الرادعة للمهربين.