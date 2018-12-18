بعد تجهيز قوة كبيرة .. البدء في تأمين كافة المناطق الحيوية بجالو وضواحيها

بعد تجهيز قوة كبيرة .. البدء في تأمين كافة المناطق الحيوية بجالو وضواحيها خطة للدوريات والاستيقاف المستمرة داخل وخارج المدينة ومكافحة كافة الظواهر الهدامة

أخبار ليبيا 24 – خاص

سيرت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة بالتعاون مع قوات الجيش دوريات صحرواية لتمشيط وتأمين كافة المناطق الحيوية في حدود بلدية جالو .

وكان وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف قد أعلن في نوفمبر الماضي الانتهاء من تشكيل وتجهيز قوات أمنية كبيرة من أجل بسط الأمن في الجنوب الليبي .

وقال وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف إن القوات التي تم تشكيلها هدفها القضاء على عصابات للاتجار بالبشر، والسرقة والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات، إضافة إلى الإرهاب.

وأكد بوشناف الانتهاء من تجهيز قوتين أمنيتين معززتين بمختلف أنواع الأسلحة والإمكانيات مهمتهما بسط الأمن في الجنوب الليبي .

وقال مدير أمن جالو مقدم “خالد العبار” إن هذه الدوريات شملت مقر الشركة التركية ومتابعة السد التربي حول المدينة،إضافة إلى الحقول النفطية حقل النخلة، ومجمع الآبار الجوفية، وحقل أبو الطفل إلى امتياز بحر الرمال، ومحطة 82 .

وأشار العبار إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار تأمين حدود المدينة من الاختراقات الأمنية، مشير إلى أن تعاون قوات الجيش، وجهاز حرس المنشات النفطية بالمنطقة لحماية المنشات، والتنسيق بينها والاستعداد التام للتعاون لمكافحة المجموعات الإرهابية التي استهدفت مؤخر بلدية تازربو .

وذكر العبار أن مديرية الأمن وضعت خطة للدوريات والاستيقاف المستمرة داخل وخارج المدينة، ومكافحة كافة الظواهر الهدامة التي تستهدف مناطق الجنوب بالتعاون مع مدريات الأمن المجاورة .

الجدير بالذكر أن مديرية أمن جالو ستشرع في ضبط الشارع العام ومكافحة الهجرة غير شرعية بالتعاون مع جهاز الهجرة ومباحث الجوازات العامة بعد أن قامت بحصر كافة العمالة الوافدة إلى المنطقة .

وخصص مجلس الوزراء 100 مليون دينار ليبي لاستتباب الأمن في الجنوب، كما أنه جري تجهيز أكثر من 100 سيارة دفع رباعي محملة بأحد أنواع الأسلحة المتوسطة وأجهزة الاتصال ذات المدى القصير والطويل، إضافة إلى سيارات الإسعاف وسيارات نقل الوقود والتموين والذخائر .