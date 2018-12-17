“التحدي” تنتهي من تفريغ حمولتها من غاز الطهي في مستودع رأس المنقار

ضمن الجهود المبذولة من إدارة تشغيل منطقة بنغازي المكملة لنشاطات مراقبة التزويد والنقل البحري

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أخبار ليبيا 24 – خاص

أنهت ناقلة الغاز “التحدي”، عمليات ضخ وتفريغ منتج غاز الطهي في خزانات شركة البريقة في مستودع رأس المنقار .

وقال مدير مكتب الإعلام في شركة البريقة لتسويق النفط بالمناطق الوسطى والشرقية “عادل بن دردف” ، إنه من المتوقع أن تغادر الناقلة منصة الميناء النفطي بنغازي ، ليلة اليوم الإثنين ، بعد أن استودعت 1732.391طن متري أي ما يعادل 3106 متر مكعب من غاز الطهي في خزانات مستودع رأس المنقار .

وأشار بن دردف إلى أن الناقلة باشرت عمليات الضخ والتفريغ مساء السبت الماضي ، مضيفاً بأن ذلك يأتي ضمن الجهود المبذولة من إدارة تشغيل منطقة بنغازي المكملة لنشاطات مراقبة التزويد والنقل البحري للمناطق الوسطى والشرقية .

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