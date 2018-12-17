خلال الذكري الثانية لتحريرها من داعش .. وضع نصب تذكاري ـ لشهداء البنيان المرصوص في سرت

أخبار ليبيا 24 – خاص

أحيا المجلس البلدي سرت اليوم الإثنين الذكرى الثانية لتحرير مدينة سرت من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي ، بإقامة حفل تكريم ، وعرض مسرحي ومشاهد مصورة ، ووضع حجر الأساس للنصب التذكاري لشهداء البنيان المرصوص.

وحيا عميد بلدية سرت “مختار المعداني” البلديات التي احتضنت نازحي سرت الذين غادروا المدينة بسبب الأعمال التي ارتكبها التنظيم ، مؤكداً أن سرت بدأت تتعافى بجهود أبنائها ، منوهاً إلى أنهم في الاحتفالية الأولى لتحرير سرت من تنظيم داعش الإرهابي غرسوا أكثر من 700 زيتونة ، مضيفاً أنهم قرروا خلال احتفالية العام الجاري وضع حجر الأساس للنصب التذكاري لشهداء البنيان المرصوص في جزيرة الزعفران التي كان تنظيم داعش يقيم عليها اعداماته.

ومن جهته ، قدم آمر غرفة عمليات البنيان المرصوص اللواء “بشير القاضي” تحية عسكرية لكل من شارك في المعركة ، إضافةً إلى أمهات الجرحى والشهداء، مؤكداً أن قوات البنيان المرصوص لا تزال قادرة على تقديم المزيد من أجل ليبيا واحدة ، معرباً عن أمله في أن يحافظ أهالي سرت على تضحيات الأبطال.

وقال آمر قوة حماية وتأمين سرت عميد “النعاس عبد الله” إن قوة حماية وتأمين سرت منذ تشكيلها بالقرار رقم 18 لسنة 2017م لتأمين سرت لم تدخر جهداً في تفكيك الألغام وتسهيل عودة الأهالي ، مشيداً بتضحيات أفراد القوة في تسيير دوريات ثابتة وروتينية في أودية سرت لملاحقة فلول داعش فيها .

وألقى كلمة قادة ومقاتلي العملية ، أحد أبرز القادة الميدانيين “عثمان عيسى” الذي أكد أن الإرهابيين عاثوا في الأرض فساداً ، مثمناً جهود أبطال البنيان المرصوص ، مؤكداً أنهم خرجوا طلباً للنصر والشهادة بهدف تحرير البلاد والقضاء على الإرهاب، لا بحثاً عن مطامع أو رتب، وفق قوله.

وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم الإثنين بياناً قال فيه أن تحرير سرت لم يقضي تماماً على التنظيم الإرهابي، مشيراً إلى أن عناصر من التنظيم تسربت للتجمع في مناطق أخرى ، مطالباً بعدم إيقاف عمليات الرصد والمتابعة والمواجهة، مضيفاً قوله “لن تنتهي حربنا ضد الإرهاب إلا باقتلاعه من جذوره”.

وأشار بيان المجلس إلى أن داعش يستهدفنا جميعاً دون تمييز ، مطالباً بتوحيد المؤسسة العسكرية في جيش ليبي واحد تحت سلطة مدنية تنفيذية.

وتم خلال حفل التكريم الذي أقامه المجلس البلدي سرت اليوم الإثنين ، تكريم آمر المنطقة العسكرية الوسطى ، وآمر عملية البنيان المرصوص والمتحدث باسمها ، وآمر العمليات الميدانية ، وأمراء المحاور القتالية ، والمستشفى الميداني سرت ، وسلاح الجو الليبي، وآمر قوة حماية وتأمين سرت، والناطق باسمها، وسرية تفكيك الألغام ولجنة إرجاع العائلات ورابطة شهداء البنيان المرصوص، وجمعية أبطال ليبيا لفاقدي الأطراف ، والمركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص وراديو مصراتة “اف ام”.

يُشار إلى أن معركة تحرير سرت من قبضة تنظيم داعش الإرهابي دامت 8 أشهر ، قضى خلالها أزيد من 700 شهيد ، و أزيد من 3000 جريح .