الكهرباء : أوضاع الشبكة مستقرة بالمنطقة الشرقية 

الاحتياطي عند أوقات الذروة بلغ " 115م وات"

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أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت إدارة التحكم الجهوي في المنطقة الشرقية التابعة للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة المؤقتة أن أوضاع شبكة الكهرباء في المنطقة الشرقية اليوم الإثنين مستقرة .

وصرح المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة المؤقتة “ربيع خليفة” عن إدارة التحكم الجهوي تأكيدها وفقا للنشرة اليومية الصادرة عنها ، أن الاحتياطي عند أوقات الذروة بلغ ” 115م وات” .

وأكد خليفة أنه لا وجود لأي طرح للأحمال متوقعة لهذا اليوم على امتداد المنطقة الشرقية .

وقال المتحدث إن هناك إسراف في استهلاك الطاقة الكهربائية على امتداد المنطقة ، وأن في إمكان المواطنين المساهمة في استقرار الشبكة من خلال الترشيد في استهلاكها وبهذا سينعم المواطنين بالكهرباء دونما انقطاع يذكر .

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