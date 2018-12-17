الكهرباء : أوضاع الشبكة مستقرة بالمنطقة الشرقية
الاحتياطي عند أوقات الذروة بلغ " 115م وات"
أخبار ليبيا 24 – خاص
أعلنت إدارة التحكم الجهوي في المنطقة الشرقية التابعة للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة المؤقتة أن أوضاع شبكة الكهرباء في المنطقة الشرقية اليوم الإثنين مستقرة .
وصرح المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة المؤقتة “ربيع خليفة” عن إدارة التحكم الجهوي تأكيدها وفقا للنشرة اليومية الصادرة عنها ، أن الاحتياطي عند أوقات الذروة بلغ ” 115م وات” .
وأكد خليفة أنه لا وجود لأي طرح للأحمال متوقعة لهذا اليوم على امتداد المنطقة الشرقية .
وقال المتحدث إن هناك إسراف في استهلاك الطاقة الكهربائية على امتداد المنطقة ، وأن في إمكان المواطنين المساهمة في استقرار الشبكة من خلال الترشيد في استهلاكها وبهذا سينعم المواطنين بالكهرباء دونما انقطاع يذكر .