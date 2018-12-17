أمن جالو تقبض على أكثر من مئة مهاجر توفير إيواء لهم ووسائل النقل إلى مركز الهجرة غير الشرعية

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن جهاز الهجرة غير الشرعية فرع الواحات بالتعاون مع قسم النجدة التابع لمديرية أمن جالو من القبض على أكثر من مئة وافد من العمالة التشادية و السودانية .

وقال مدير أمن جالو مقدم “خالد العبار” إن هذه الحملة تأتي في إطار الخطة الأمنية رقم 1 لسنة 2018 والتي وضعتها مديرية الأمن بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى لضبط الشارع العام.

وطالب العبار الجهات المسؤولة بالنظر إلى قسم الهجرة ، وتوفير إيواء لهم ووسائل النقل إلى مركز الهجرة غير الشرعية ، مشيراً إلى أن أقرب مركز ترحيل يوجد في مدينة الكفرة جنوباً والتي تبعد حوالي 600 كيلو متر عن مدينة جالو .

وأكد أن مديرية الأمن مستمرة في عملها لضبط كافة المخالفين للقانون داخل نطاقها رغم قلة الإمكانيات .

الجدير بالذكر أن مديرية أمن جالو ستشرع في ضبط الشارع العام خلال الأسبوع المقبل في إطار العمل مع الغرفة الأمنية المشتركة .