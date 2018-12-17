بعد انقطاعها منذ أربعة أشهر .. الجنوب يستعد لاستقبال كميات كبيرة من الوقود
أزمة نقص الوقود في الجنوب الليبي في طريقها للحل وسيبدأ تسيير صهاريج الوقود للمنطقة الجنوبية
أخبار ليبيا 24 – خاص
قال المتحدث باسم شركة البريقة لتسويق النفط “أحمد المسلاتي” إن قافلة من الشاحنات المحملة بالوقود ستنطلق يوم غدٍ الثلاثاء إلى مستودع سبها، وذلك تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط ، وبالتنسيق مع جهات أمنية مختلفة لضمان تأمين مسار الشاحنات والحفاظ على أمن وسلامة السائقين.
وأضاف المسلاتي – لأخبار ليبيا 24 – أن القافلة ستنطلق من مستودع مصراته النفطي باتجاه مستودع سبها وتقدّر الكميات المحمّلة بحوالي (3) مليون لتر من بنزين السيارات، و(1.2) مليون لتر من وقود الديزل، و (80) طن من الغاز المسال (غاز الطهي).
وأثنى المتحدث باسم شركة البريقة على الجهود المبذولة من قبل جميع الجهات المشاركة ، بما في ذلك المنطقة العسكرية الوسطى ، ومنطقة براك العسكرية، ومنطقة سبها العسكرية، ومنطقة الجفرة العسكريّة ، وعميد بلديّة مصراته ، وعمداء بلديات الجنوب ، وحكماء وأعيان الجنوب.
يشار إلى أن المجلس الرئاسي تعهد في شهر مارس الماضي بإيصال البنزين ومشتقاته إلى الجنوب لكنه لم يفي بعهوده .
وقال وزير الحكم المحلي “بداد قنصو” حينها ، إن أزمة نقص الوقود في الجنوب الليبي في طريقها للحل ، وسيبدأ تسيير صهاريج الوقود للمنطقة الجنوبية.
وأضاف قنصو – في تصريح سابق في شهر مارس الماضي – أن شركات تسويق ونقل المحروقات ستبدأ إرسال شاحناتها إلى مناطق الجنوب ، مشيراً إلى إنشاء غرفة عمليات تتولى تأمين هذه الشاحنات ، التي ستزوّد فور وصولها المحطات بالوقود مباشرة.
تجدر الإشارة إلى أن مناطق الجنوب تشهد انقطاعاً في إمدادات الوقود منذ أربعة أشهر ، أدى إلى بلوغ سعر اللتر الواحد من الوقود 3 دنانير ، في حين أنه يباع من شركة البريقة بـ 150 درهماً.