بعد انقطاعها منذ أربعة أشهر .. الجنوب يستعد لاستقبال كميات كبيرة من الوقود 

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال المتحدث باسم شركة البريقة لتسويق النفط “أحمد المسلاتي” إن قافلة من الشاحنات المحملة بالوقود ستنطلق يوم غدٍ الثلاثاء إلى مستودع سبها، وذلك تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط ، وبالتنسيق مع جهات أمنية مختلفة لضمان تأمين مسار الشاحنات والحفاظ على أمن وسلامة السائقين.

وأضاف المسلاتي – لأخبار ليبيا 24 – أن القافلة ستنطلق من مستودع مصراته النفطي باتجاه مستودع سبها وتقدّر الكميات المحمّلة بحوالي (3) مليون لتر من بنزين السيارات، و(1.2) مليون لتر من وقود الديزل، و (80) طن من الغاز المسال (غاز الطهي).

وأثنى المتحدث باسم شركة البريقة على الجهود المبذولة من قبل جميع الجهات المشاركة ، بما في ذلك المنطقة العسكرية الوسطى ، ومنطقة براك العسكرية، ومنطقة سبها العسكرية، ومنطقة الجفرة العسكريّة ، وعميد بلديّة مصراته ، وعمداء بلديات الجنوب ، وحكماء وأعيان الجنوب.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي تعهد في شهر مارس الماضي بإيصال البنزين ومشتقاته إلى الجنوب لكنه لم يفي بعهوده .

وقال وزير الحكم المحلي “بداد قنصو” حينها ، إن أزمة نقص الوقود في الجنوب الليبي في طريقها للحل ، وسيبدأ تسيير صهاريج الوقود للمنطقة الجنوبية.

وأضاف قنصو – في تصريح سابق في شهر مارس الماضي – أن شركات تسويق ونقل المحروقات ستبدأ إرسال شاحناتها إلى مناطق الجنوب ، مشيراً إلى إنشاء غرفة عمليات تتولى تأمين هذه الشاحنات ، التي ستزوّد فور وصولها المحطات بالوقود مباشرة.

تجدر الإشارة إلى أن مناطق الجنوب تشهد انقطاعاً في إمدادات الوقود منذ أربعة أشهر ، أدى إلى بلوغ سعر اللتر الواحد من الوقود 3 دنانير ، في حين أنه يباع من شركة البريقة بـ 150 درهماً.