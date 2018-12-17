تعرف على السيرة الذاتية لمدير أمن بنغازي الجديد

أخبار ليبيا 24

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة “إبراهيم بوشناف” قراراً في 16 ديسمبر الحالي بتكليف العميد “عادل عبد العزيز العرفي” بمهام مدير أمن مديرية بنغازي خلفاً للمدير السابق العميد “صلاح هويدي”.

وقد جاء تكليف العرفي في القرار رقم (606) لسنة 2018 ضمن مجموعة تغييرات قام بها بوشناف غيرت الواجهة الأمنية لعدد من المديريات من خلال تكليفات شملت ضباط آخرين كلفوا بمديريات أمن اجدابيا ، سلوق ، أوجلة أجخرة بالإضافة إلى المرج.

ويبقى تكليف العميد “عادل العرفي” هو الأبرز بين هذه التكليفات إذ به يأتمن المستشار بوشناف أكبر المديريات الواقعة تحت سلطة وزارته إلى الضابط ذو الستة وأربعين عاماً والقادم من خلفية شرطية بامتياز.

تخرج العرفي، المولود في المرج، من كلية الشرطة في العام 1992 ثم تنقل بين عدة وظائف من مديرية المرج التي عمل بقسم نجدتها ثم قسم المرور والترخيص ، ثم المحطة الرئيسية للاتصالات اللاسلكية قبل أن يعمل في بوابات الطرق السريعة.

أنجز العرفي قفزة في السلك الوظيفي بين العامين 1994 و 1995 إذ عمل في جهاز الأمن الداخلي فرع المرج بالمربع الأمني المرج ومكتب التحقيق الجنائي والسياسي وقسم مكافحة الزندقة وقسم النشاط الخدمي وقسم النشاط الاقتصادي داخل فرع المرج ، قبل أن يتولى رئاسة مكتب وحدة التحري والتفتيش.

في العام 2000 كُلف برئاسة المربع الأمني فرزوغة ثم نقل إلى فرع جهاز الأمن الداخلي الواحات ( جالو-أوجلة – جخرة) وهناك تقلد منصب نائب مدير الفرع ورئيس قسم المعلومات والمشرف على المربعات الأمنية.

في العام 2014 تقلد منصب مدير فرع الأمن الداخلي في المرج ثم أصبح مديراً لمديرية أمن المرج.

تم تكليفه في العام 2016 وكيلاً عاما لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة بجانب عمله مديراً لمديرية أمن المرج.