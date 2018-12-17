الجزء الأول … ناجٍ من العصابات التشادية يتحدث لـ”أخبار ليبيا 24 ” هكذا نجوت ! اُخْتُطِفِ مع رفاقه في السابع من أكتوبر الماضي في طريق عودتهم إلى سبها من مجلس عزاء بلدة الفقهاء بالجفرة

أخبار ليبيا24- خاص

تمارس العصابات التشادية عمليات الخطف والابتزاز والحرابة في طرق الجنوب المقفرة ولا تتورع عن قتل ضحاياها ، لكن بطل قصتنا واحد من أولئك القلائل الناجين.

“أنا الآن مع ولدي ولكن بنفسٍ مكسورة”.. كان هذا أبرز ما سمعته أثناء لقائي بــ”محمد الزيداني” القاطن في سبها مع أسرته المكونة من زوجته وابنيه، اُخْتُطِفِ مع رفاقه في السابع من أكتوبر الماضي في طريق عودتهم إلى سبها من مجلس عزاء بلدة الفقهاء بالجفرة ، على يد عصابة تشادية مسلحة تمتهنُ الحرابة على طريق الغاني الموحش إلا من بعض المسافرين.

عائد من الموت

كانت أياماً عصيبة، يقول محمد الأربعيني الذي لم يفلح الإنهاك والتعب البادي على وجهه في إخفاء ابتسامة لا تفارقه وهو يحتضن ابنه في شوق ، كما إن الطفل تعلقتْ عيناهُ بوالِده ولا يملُّ النظر إِليهِ وإِلى تقاسِيم وجهه ، وجدْناهُ جالِساً في أحد أركان بيت قريبه يستقبل المهنئين بعودته ورفاقه من رحلة الموت.

يجلسُ محمد وهو يمدُ رجْلهُ اليُمْنَى التي يبدو أنها أصيبت بعيار ناري محاطاً بالكثير مِنْ أقاربه وأصدقائه الذِينَ غلبهم الفضول لمعرفة ما حدث له وأصدقائه.

العودة من العزاء

اعتدل في جلسته، وصار ينظرُ للحضور بتفحصٍ وكأنه لم يصدق بعدُ أنه بينهم ثم انطلق ليحدثنا بما جرى: خرجنا من بلدة الفقهاء بعد تقديمنا واجب العزاء في أحد أقاربنا انطلقنا في أربعة سيارات بِقصْدِ أنْ تخفَ احتماليةُ الاعتداء علينا أو اختطاف بعْضنا ، كانت الطريق عادية ولا شئ يدعو للريبة ، وكنا نتبادل ذات الأحاديث الرتيبة والتقليدية ، عن الأهل والسياسة والدولار وارتفاع الأسعار والسيارات وغيرها ، لم يخطر لنا أن هناك ما ينتظرنا في هذه الطريق ؛ وسيُغيرُ مسار رحلتنا كُلياً .

طريق الموت

حِينَ دُخُلِنَا لِوادي الغاني قابلتنا من بعيد سيارة نوع “تويوتا تاندرا” وأخرى “تويوتا رباعية” “استيشن” مسلحة ، ارتبكنا في توصيف القادمين ، تارةً نعْتقدُ أنهم جيش وتارةً نعْتقدُ أنهم تشاديين ، مع اقتراب المسافة تَيَقَنَّا أنهم مُسلَحِون تشاديون، أصابنا هلعٌ شديد فِبعْضُنَا توقف وبَعْضُنَا الآخر حاول الهرب ولكنها كانت محاولات يائسة، فالطريق مُحاطٌ بِصُخُور كثيفة يِصْعُبُ أن يهرب أحدنا عبرها.

الاختطاف والتفاوض

دقائق معدودة ووجْدنا أنفسنا واقِفين بشكل مُذِل على قارِعة الطريق، أمام مجموعة من العصابات التشادية التي شرع أفرادها في ضرْبنا وتوثيقنا ووضعنا في سيارة “تاندرا” حيث عُصِّبتْ أعيننا وصرنا لا نعلم أي طريق سلكوه بنا، كان ذلك مع العاشرة صباحاً ظللنا نمشي حتى الثانية عشر ليلاً ، نزلنا في مكان غريب وسط الصحراء لقضاءِ الليل.

يتابع “لم نفهم حديث أغلبهم إلا أن بعضهم كان يتحدث عربية بلكنة ثقيلة، لا يُسْمحُ لنا بالسؤال عن أي شئ، أخذوا هواتفنا وبدؤوا في تفتيشها وجمع ما استطاعوا من معلومات منها عنا ، وفي صباح اليوم التالي مضوا بِنا معْصُوبِي الأعين إلى مكان أبعد في الصحراء ، ولم نصل حتى عصر ذلك اليوم”.

ويقول محمد أيضاً “وصلنا إلى مكان هو عبارة عن منطقة صحراوية مليئة بالجبال الصخرية السوداء، فكُّوا قُيُودنا وبدؤوا معنا مرحلة التفاوض حول الفدية التي علينا دفعها لِقاء إخلاء سبيلنا ، كانت الأرقام تدور بين الخمسة إلى السبعة مليون دينار للفرد الواحد منا ، يتصلون عبر هواتف الثريا بأهالينا ويقع تعذيبنا قبيل كل اتصال حتى يستدرون عطفهم ويُسَرِعُونَ بِعملية التفاوض، يبدو أن احدهم توقع أنني عسكريّ وقرر قتلي فأطلق النار على ساقيْ ولكن سلاحهُ لم يستطع سحب الرصاصة الثانية، فعدل عن فكرته حين وجد أن زملائه لم يتحمسوا لها”.

اشتباك الجناة

بعد أيام سمعنا أصوات إطلاق نار واشتباكات لم نعْلم مصْدرها، الخاطفون أخبرونا أنهم اشتبكوا مع مجموعة مسلحة أخرى ، وسقط أحدهم جريحاً ، يبدو أنهم قرروا الانسحاب ، قيَّدونا مُجدداً وتحاوروا في مصيرنا ووصلوا إلى ترْكِنا في الصحراء ، قبل أن يذهبوا لِوجْهَة لا نَعْلمْهَا ، لم نتأخر كثيراً فقد فككنا قيّْودَ بعْضِنا ولم نفهم شيئاً ، لم نكن نعلم هل انسحبوا أمْ أَنهم قدْ يعودوا، ولكن ما نعلمه أننا لِوحْدِنَا في صحراء لا سبيل للخروج منها، ولا يوجد لدينا ماء أو طعام أو حتى ظل نستظل به من وهج الشمس الحارقة.

وسط الصحراء

مع اشتداد الجوع والعطش والحر لم نجد أمامنا غير البول نتبلل به، نأتي بعلبة صفيح نُسخِنُ فيها البول على بقايا نارٍ تركَهَا الخاطفين، ونخلط البول بسكر أصابه زيت محركات السيارات لذا تَرَكَهُ هؤلاء ولم يِحْمِلُوهُ معهم ، كان هذا أسوأ ما قد عِشْنِاهُ في مِحْنَتِنَا ، بعد يوميْن قررتُ الخُرُوجِ بِنَفْسِي في الصحراء، كان ذاكِ القرار مصيرياً ، خاصةً وإني مُصاب ولا أعرف شيئا في الصحراء، ولن يُرِافقْنِي أحدٌ مِنْ أصدقائي، وصلتُ لمرحلةٍ تساوى في نظري عندها الموت هنا أو في الطريق ، وَدعْتُهُمْ وخرجتُ في تلك الصحراء لِتَنْطِلِقَ رحلة عذاب قاسية في أماكن قاحلة لا ظل لا ماء لا غذاء لا أمن ولا حتى دليل .

يتبع