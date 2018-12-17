“غضب فزان” يواصل إغلاق حقل الشرارة بدعم من كتيبة تابعة لحكومة الوفاق

أخبار ليبيا 24- خاص

يواصل محتجون تابعون لمجموعة تطلق على نفسها “حراك غضب فزان” إغلاق حقل الشرارة منذ مطلع ديسمبر الحالي احتجاجاً على ما وصفوه بتردي الأوضاع المعيشية وارتفاع معدل الجريمة مطالبين بتنمية مكانية للمناطق الجنوبية.

وقال الحراك إنه أعطى الحكومة أكثر من فرصة لدراسة وتنفيذ المطالب التي طرحها دون وقوع أية استجابة ، موضحاً أن مطالبهم قوبلت بالتصعيد والرفض بشكل غير مبرر ، بحسب ما قال الناطق باسم الحراك “محمد امعيقيل”.

وتجري عملية الإغلاق بالتوافق بين الحراك والكتيبة 30 مشاة المكلفة بتأمين الحقل والمشكلة بموجب قرار صادر من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (129) لسنة 2017 ، الذي جرى من خلاله دمج «الكتيبة 191» والكتيبة 42» بعد مغادرة «القوة الثالثة» لمواقعها في الجنوب.

وكان مدير مكتب رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي “وسام المسماري” قد نفى أن تكون الكتيبة «30 مشاة» المسؤولة عن إغلاق حقل الشرارة النفطي جنوب غرب البلاد «تتبع جهاز حرس المنشآت النفطية»، مستنكراً إقفال الحقل الذي يتسبب في خسائر يومية للاقتصاد الوطني.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد قالت في بيان سابق لها إنها شرعت في عمل الإجراءات اللازمة لإجلاء عمال الحقل خوفاً على سلامتهم ممن وصفتهم بأنهم مليشيات تدعي انتماءها لحرس المنشآت.

المؤسسة حذرت من أن إغلاق الحقل تسبب في خسائر في الإنتاج تقدر بحوالي 300 ألف برميل مما سيجعل الخسائر تبلغ حوالي 30 مليون دولار أمريكي .

ومن جانبها أعربت البعثة الأممية في عن استنكارها لغلق المنشآت النفطية تحت أي بند وأن الجنوب يعاني ويجب الالتفات له.

وكان المنسق العام لحراك غضب فزان “بشير الشيخ” قد صعد من لهجة الخطاب حين قال :”حكومة الوفاق الوطني والمؤسسة الوطنية للنفط لم تتواصل معنا إلى الآن ولم نفتح الحقل حتى تحقق مطالبنا”.

ووجه الشيخ كلامه لمؤسسة النفط مذكراً “بأن الحراك هو من أقفل الحقل ولن يعود للعمل حتى وإن دفعت مستحقات حرس المنشآت”.

ووصف المنسق العام الحراك بأنه “حراك سلمي” يشارك فيه أغلب أطياف الجنوب ، وأن دخول الحقل وإغلاقه تم بعد شهرين من انطلاق الحراك والتفاوض مع الجهة المكلفة بحمايته والمهندسين العاملين فيه.

وتتركز مطالب حراك غضب فزان في عشرة مطالب أهمها توفير خدمات في الجنوب، وتوفير الوقود وتفعيل محطة أوباري البخارية.

ويؤكد الناطق باسمه “محمد امعيقل” في حوار ستنشره “أخبار ليبيا24″ لاحقاً استمرارهم في الإغلاق حتى تحقيقها مستغرباً الحديث عن خسائر جراء ما يقومون به”.

ويتابع امعيقل “كل الشعب الليبي يعاني من مشاكل السيولة وغلاء المعيشة وتدني الخدمات ، وأنه لا يسمع عن الأموال الطائلة التي تقع خسارتها إلا من مافيا المال العام”.

ويحذر الناطق باسم الحراك قائلا “نحن وصلنا للمرحلة التي نتمنى فيها أن تتوقف جميع الموارد في ليبيا حتى تأتي حكومة رشيدة وتوزعها على جميع فئات الشعب بعدالة ومسؤولية”.

وبين امعيقل أن الجنوب مستباح من قبل العديد من المجموعات المسلحة التي تمتهن الخطف مقابل طلب فديات كبيرة من الناس على مسمع الحكومات التي لم تقم بأي تحركات للحد من هذه الظاهرة .

من ناحيته قال عميد بلدية سبها “حامد الخيالي” إن بلدية سبها لم تجلس مع أعضاء الحراك منذ تأسيسه وهذا ما منع البلدية “من البحث معهم عن تنفيذ المطالب من الحكومات قبل الانتقال إلى إغلاق الحقل”.

وأعرب الخيالي عن قلقه من “دخول جهات لها أجندة بين الشباب دون وعي منهم قد تتطور إلى مطالب أخرى بينها التقسيم أو دخول دول مجاورة ليصبح صراعا مسلحا”.

وأوضح عميد بلدية سبها أن الحراك يجب أن يتوجه إلى عمداء البلديات لإيضاح كل ما يحصل بالحقل والبحث عن حلول أخرى لا تؤثر في اقتصاد الدولة .