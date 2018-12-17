لخرق القواعد العسكرية .. القبض على عدد من عناصر الجيش

حفتر يصدر أوامره بالقبض على كل من ظهر في تلك المقاطع وإحالتهم للتحقيق

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أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد الناطق باسم قيادة الجيش الليبي عميد “أحمد المسماري” ، إلقاء القبض على كل من ظهر في مقطع الفيديو الذي تم تداوله خلال الأيام الماضية لبعض منتسبي القوات المسلحة ، وهم يهددون إحدى المدن الليبية ، بناءً على تعليمات قائد الجيش المشير “خليفة حفتر” .

وأوضح المسماري – عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك مساء الأحد – أن ما تم تداوله في وسائل الإعلام من مقاطع فيديو لأشخاص يهددون إحدى المدن الليبية منافي تماماً لتعليمات قائد الجيش والذي أصدر أوامره بالقبض على كل من ظهر في تلك المقاطع وإحالتهم للتحقيق ، وبالفعل تم القبض على كل من ظهر فيها .

وجدد المسماري التأكيد على أن القيادة العامة ستلاحق أي مخالف للتعليمات والأوامر الصادرة بالخصوص إدارياً وقانونياً ، وبذلك تبرهن على اصطفافها مع الوطن والمواطن ولن تسمح بأي خرق لقواعد الأمن والأخلاق العسكرية وتحث على احترام حقوق الإنسان .

وقال المسماري إن القيادة العامة تتابع وحداتها العسكرية وخاصة المكلفة بالواجبات القتالية ومطاردة العصابات الإرهابية والإجرامية التي تهدد الأمن الوطني .

وأضاف أنه ومن خلال هذه المتابعة تؤكد للشعب الليبي أن بنادقنا لم ولن ترفع في وجوه الليبيين ولم توجه لأي مدينة، أو قبيلة ليبية ، بل هي للدفاع عنهم وعن كرامتهم وأمنهم .

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