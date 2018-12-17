مواجهات قوية في دوري أبطال أوروبا 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أسفرت قرعة دور الـ “16” من بطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهات نارية لبعض الفرق كما هو متوقع ، حيث يصطدم “يوفنتوس” مع “أتلتيكو مدريد” ، بينما يواجه “بايرن ميونخ” نظيره “ليفربول” في لقاء ناري.

وأوقعت القرعة “ريال مدريد” في مواجهة “أياكس” ، بينما يلاقي “برشلونة” فريق “ليون” ، ويواجه “مانشستر يونايتد” غريمه “باريس سان جيرمان”.

كما يلتقي “مانشستر سيتي” نظيره “شالكه” ، ويصطدم “بوروسيا دورتموند” بتوتنهام ؛ أما اللقاء الأخير فيجمع بين “روما” و “بورتو”.

وأقيمت القرعة بمدينة نيون السويسرية ، وشارك فيها الإسباني “لويس جارسيا” ، نجم ليفربول وأتلتيكو مدريد السابق واللاعبة الفرنسية “لورا جورج” .

وتقام مواجهات ذهاب ثمن النهائي على مدار أسبوعين مختلفين ، في أيام الثاني عشر والثالث عشر والتاسع عشر والعشرين من فبراير 2019.

ومن المقرر إقامة مباريات الإياب خلال شهر مارس 2019، على مدار أيام الخامس والسادس والثاني عشر والثالث عشر من الشهر نفسه .