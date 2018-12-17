متطوعون ينقذون طبرق من فيضانات المياه السوداء

بلدية طبرق تخلي مسؤليتها من إغلاق شركة المياه والصرف الصحي

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أخبار ليبيا 24 – خاص

شهدت مدينة طبرق منذ شهر انتشار المياه السوداء في أغلب شوارع المدينة نتج عنه تلوث بيئي ، وصل حتى للمدارس بعد أن أغلقت أبواب شركة المياه والصرف الصحي .

وتنادى عدد من المتطوعين ، وبعد جمع التبرعات من جلب عمال لتسليك غرف التفتيش أمام مقر الضمان الاجتماعي وبجانب الكوبري وعند جزيرة شارع فلسطين وأمام مدرسة الضاحية .

ومن جانبها، أخلت بلدية طبرق مسؤليتها من إغلاق شركة المياه والصرف الصحي ، وأبدت استعدادها للمساعدة والدعم لإحدى الجهات العامة من أجل تنظيف غرف التفتيش المغلقة ، رغم أن هذا العمل من اختصاص شركة المياه والصرف الصحي بالرغم من دعم البلدية للشركة.

ومن جهته ، قال مدير شركة المياه والصرف الصحي “طارق الصافي” – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – إن سبب إغلاق شركة المياه هو عدم تعاون الشركة العامة في البيضاء وعدم دعمها للشركة في طبرق .

وأوضح الصافي أن العاملين بالشركة لم يتقاضوا رواتبهم منذ أربعة أشهر ، منوهاً إلى أن الشركة تفتقر للمعدات الخاصة بالمياه والصرف الصحي مما جعل الشركة تتوقف عن أداء أعمالها .

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