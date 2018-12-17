تطعيم أطفال المهاجرين ومخيمات النازحين في بنغازي الفريق المتحرك خلال أيام الحملة الوطنية للتطعيمات بالتنقل إلى عدة أماكن يوجد بها أطفال ضمن الشريحة المستهدفة

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قام فريق الحملة الوطنية للتطعيمات المتحرك، أمس الأحد، بتطعيم الأطفال المستهدفين بالحملة في مقر أسر مهاجرة من دولة السودان في منطقة اللثامة، وفي مركز إيواء الهجرة غير الشرعية في منطقة قنفودة.

وقال مدير مكتب الإعلام في إدارة الخدمات الصحية أحمد العوامي إنه تم إعطاء أطفال المهاجرين التطعيم الواقي من مرض شلل الأطفال، والتطعيم الواقي من الحصبة والحميراء وتم أيضا إعطائهم فيتامين (أ).

وأضاف العوامي :” قام الفريق المتحرك خلال أيام الحملة الوطنية للتطعيمات بالتنقل إلى عدة أماكن يوجد بها أطفال ضمن الشريحة المستهدفة وكان من بينها 5 مخيمات لأهالي تاورغاء، ومؤسسة الإصلاح والتأهيل في منطقة الكويفية ،ومركز متعددي الإعاقة، ودار الطفل وجمعية الكفيف”.