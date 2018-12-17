تعادل سلبي للأهلي بنغازي أمام صن داوزنز الجنوب أفريقي

في إطار ذهاب دور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا.

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أخبار ليبيا24- خاص

حسم التعادل السلبي مواجهة الأهلي بنغازي ، وضيفه صن داونز الجنوب أفريقي، مساء أمس الأحد، على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، في إطار ذهاب دور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا.

شهدت المباراة نسق بطي و حذرا واضحا، خاصة من جانب فريق الأهلي بنغازي، وتألق جواد رزق حارس الأهلي وتصدي لأكثر من كرة خطرة.

هذا وسيلتقي الفريقان يوم 22 ديسمبر الجاري إيابا في جنوب أفريقيا لتحديد الفريق المتأهل لدوري المجموعات من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم .

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