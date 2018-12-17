انطلاق الحملة الوطنية لحصر وترقيم الثروة الحيوانية في منطقة طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلقت الحملة الوطنية لحصر وترقيم الثروة الحيوانية بمنطقة طبرق وقد شكلت لجنة للبدء في حصر الأغنام والماعز والأبقار والإبل والخيول وحظائر الدواجن.

وقد وزعت مطويات على جميع مربي الحيوانات لمساعدة هذه اللجان في عملية الحصر والترقيم، حيث بينت المطوية على أهمية الحملة في توفير قاعدة بيانات واضحة وشاملة تسهم في رسم الخطط والسياسات العامة للثروة الحيوانية في دولة ليبيا .

وتضمن الحملة أيضًا تقديم أفضل لمربي الحيوانات وتوفير الأعلاف لهم حسب الأعداد الحقيقية للحيوانات وأنواعها، وتوفير الأدوية والتحصينات اللازمة لكل مربي والإطلاع على أوضاع الثروة الحيوانية من خلال الزيارات الميدانية .

وتهدف الحملة لتحديد الكثافة الحيوانية في المناطق الرعوية وتنظيم الدعم الحكومي المقدم للمربيين، كذلك تسهم في تسهيل تتبع حركة الأمراض التي تتسبب في إعاقة نمو الثروة الحيوانية.

وتدعم الحملة برنامج التحسين الوراثي للثروة الحيوانية وحفظ حقوق المربين في مستحقاتهم من الأعلاف والأدوية والتحصينات وضمان وصولها لهم، كما تهدف الحملة لتطوير خطط وبرامج وسياسات قطاع الزراعة والثروة الحيوانية.