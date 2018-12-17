مصدر من درنة ينفي القبض على “انتحاري” ويؤكد استمرار المعارك المواجهات بين القوات المسلحة الليبية وبين عناصر تنظيم الدولة مستمرة في محور وسط المدينة "المدينة القديمة"

أخار ليبيا24

كشف مصدر مطلع من مدينة درنة اليوم الاثنين أنه لا صحة لما نشر عن القبض علي انتحاري وعدد من النساء ولا يعرف تحديدا عدد العناصر المتطرفة المقاتلة وجرحاها والمحاصرين داخل ” المدينة القديمة.

وأضاف المصدر أن المواجهات بين القوات المسلحة الليبية وبين عناصر تنظيم الدولة مستمرة في محور وسط المدينة “المدينة القديمة” بالرغم وجود بعض النسوة الموالية والتابعة لتلك العناصر.

وأفاد المصدر أن عناصر التنظيم لا زالت تتحصن في داخل أزقة ” المدينة القديمة ” رغم الضربات المدفعية المستمرة والمكثفة من قبل القوات المسلحة والتي يسمع صداها في أغلب مناطق المدينة.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الليبية فقدت اثنين من منتسبيها وإصابة عدد آخر وهذا أثناء المواجهات مع عناصر التنظيم والتي دارت صباح أمس الأحد في آخر معاقل الإرهابيين.