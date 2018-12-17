الرقابة على الأغذية يرفض شحنة مشروب الطاقة “Budget” أسباب الرفض لقرب انتهاء الصلاحية ( باقي شهر واحد) وتعتبر مخالفة حسب القوانين المعمول بها

أخبار ليبيا24

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية – ليبيا عن رفض شحنة مواد غذائية نوع السلعة مشروب طاقة علبة حجم 250مل العلامة التجارية Budget.

وأوضح المركز عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” أن أسباب الرفض لقرب انتهاء الصلاحية ( باقي شهر واحد) وتعتبر مخالفة حسب القوانين المعمول بها.

وأشار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى أن الكمية 3480كرتونة ، 24علبة في الكرتونة الواحدة، موضحًا أن بلد المنشأ والمصدر بريطانيا ونقطة وصول الشحنة فرع الخمس