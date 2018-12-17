جماعات متطرفة تنعيه…تضارب الأنباء عن مقتل أبو البراء الدرناوي أشيع خبر مقتله في 2 أكتوبر 2018، وأكدت مصادر أمنية أخرى هروبه من محاور القتال في أواخر شهر أكتوبر 2018 باتجاه مدينة مصراتة

أخبار ليبيا24

تضارب الأنباء حول مقتل أحد عناصر التنظيمات الإرهابية في مدينة درنة المدعو يوسف فوزي رمضان بن خيال والمكني أبوالبراء الدرناوي الذي يشارك في المعارك التي تشهدها آخر معاقل الإرهاب في المدينة وتحديدًا في المدينة القديمة.

وذكر مصدر مطلع أن الجماعات المتطرفة نعت عبر حساباتها الإلكترونية الدرناوي – من مواليد 1993 ومن سكان أمبخ القروض في مدينة درنة – بعد مقتله خلال المواجهات الأخيرة مع القوات المسلحة في محور وسط البلاد (المدينة القديمة).

وأشار المصدر إلى أنه أشيع خبر مقتل المتطرف ( يوسف بن خيال ) في 2 أكتوبر 2018، وأكدت مصادر أمنية أخرى هروبه من محاور القتال في أواخر شهر أكتوبر 2018 باتجاه مدينة مصراتة.

وأفاد المصدر أن آخر منشور للإرهابي المذكور عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” كان في 4 ديسمبر 2018 .

يشار إلى أنه نشر أكثر من مرة مقتل بعض العناصر الإرهابية في مدينة درنة التي تواجه القوات المسلحة وتبين في وقت آخر هروبها من محاور القتال وتوجهها إلى مدن في غرب البلاد.