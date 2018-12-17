الحرس البلدي طبرق يحذر من الخضروات والفواكه المصرية المزارعين يستخدمون مادة الكربون مادة سامة محظورة وتستخدم لنضج الفواكه والخضروات في غير وقتها

أخبار ليبيا 24 – خاص

حذر مسؤول الإعلام لجهاز الحرس البلدي بمنطقة البطنان مصطفى عوض زاكي من الخضروات والفواكه القادمة من مصر مستثنيًا البصل والثوم.

وأكد زاكي خلال تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا 24″ أن المزارعين يستخدمون مادة الكربون “مادة تستعمل في عوادم السيارات” وهي مادة سامة محظورة وتستخدم لنضج الفواكه والخضروات في غير وقتها وخاصة فاكهة البرتقال بنوعيه أبوصرة والمندلين كذلك الليمون.

وأوضح مسؤول الإعلام أن الرقابة معدومة بمنفذ أمساعد وعدم وجود الأجهزة الرقابية جعل هذه الخضروات والفواكه تدخل إلى ليبيا وتصل إلى المواطن وتسبب له الأمراض المسرطنة .

وشدد زاكي المواطنين معرفة مواسم الفواكه وأن أي فاكه تدخل إلى ليبيا في غير موسمها هي بسبب مادة الكربون السامة المستخدمة لنضج الفواكه والخضروات.