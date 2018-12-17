عميد بلدية بني وليد يطالب بوضع حلول لمشاكل شركة الكهرباء في البلدية شركة الكهرباء بفرعيها بالمدينة تعاني من نقص شديد في خدمات الكهرباء.

أخبار ليبيا24- خاص

طالب عميد بلدية بني وليد سالم أنوير بوضع حلول جذرية ومستعجلة لمشاكل شركة الكهرباء بفرعيها في المدينة وتوفير الإنارة للبوابات الأمنية الأربعة المستحدثة.

وقال مدير مكتب الإعلام في المجلس البلدي بني وليد زايد أبوقدندش إن عميد البلدية أكد خلال اجتماع موسع بمدينة طرابلس بأن شركة الكهرباء بفرعيها بالمدينة تعاني من نقص شديد في خدمات الكهرباء.

وأوضح أبوقدندش أن أنوير ذكر أن الشركة تعاني كذلك نقصًا شديدًا في مشاريع البنى التحتية ومد الكوابل ومشاكل انعدام الإنارة داخل المدينة.

ومن جانبه قال رئيس مجلس الإدارة بالشركة العامة للكهرباء عبدالمجيد محمد حمزة إن الشركة على استعداد تام لدعم شركات بني وليد بفرعيها بعد الحديث مع عميد بلدية بني وليد.

وأكد حمزة خلال الاجتماع أنه سيكون هناك تغيرا جذريا في موضوع الدعم ومن كل النواحي لشركة كهرباء بني وليد.