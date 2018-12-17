مجهولون يقتحمون ميناء طبرق البحري

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف مدير عام ميناء طبرق البحري المكلف عمر جلغاف في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن مجموعة مجهولة اقتحمت فجر الأحد الميناء لغرض السرقة.

وأضاف جلغاف أن المجموعة اقتحمت الميناء وبحوزتها مولد كهرباء وآلة قص “جلغ” وقاموا بفتح حاوية وسرقة مجموعة من البطاطين.

وأكد مدير عام ميناء طبرق أنه تم إغلاق الميناء لمدة غير محددة حتى يتم توفير جهاز أمني يتولى حماية هذا المرفق، لافتا إلى أن دخول هؤلاء المجهولين ينذر بالخطر وعلى الجهات الأمنية تولي حماية الميناء .

وأشار جلغاف إلى أنه سوف يعقد اجتماع عاجل مع الجهات الأمنية لمعرفة من هو المسؤول ومن سيتولى حماية الميناء وإلا سوف يستمر الإغلاق إلى أجل غير مسمى .

ولفت مدير عام ميناء طبرق البحري المكلف إلى أن الضعف الأمني داخل الميناء هو ما تسبب في هذه الاختراقات .