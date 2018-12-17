مدرسة الخنساء في طبرق تغرق في المياه السوداء

مدرسة الخنساء في طبرق تغرق في المياه السوداء سبب تلوث ساحة المدرسة هو بناء غرفة كهرباء داخل سور المدرسة والتي لم تستخدم إلى الآن

أخبار ليبيا 24 – خاص

قالت مديرة مدرسة الخنساء للبنات في مدينة طبرق مريم حمد حسين إن ساحة المدرسة تغرق في المياه السوداء .

وناشدت حسين الجهات المسؤولة بالتدخل بسبب لإنقاذ أكثر من 500 طالبة في الفترة الصباحية وأكثر من 400 طالب وطالبة في الفترة المسائية.

وأوضحت المديرة أن سبب تلوث ساحة المدرسة هو بناء غرفة كهرباء داخل سور المدرسة والتي لم تستخدم إلى الآن هو السبب وراء انسداد غرف التفتيش وذلك لأكثر من سنتين.

وأضافت حسين أنهم أغلقوا أبواب المدرسة في الفترة المسائية خوفاً على صحة التلاميذ الصغار وقاموا بجمع مبلغ من مقصف المدرسة لغرض دفعه للعمال القائمين على الإصلاح.