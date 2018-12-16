بناء الأجسام الليبية تحصد مراكز متقدمة أفريقيا المنتخب الليبي حل في المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة خلف الجزائر المتصدرة.

أخبار ليبيا24- خاص

حصد المنتخب الليبي لبناء الأجسام 5 قلائد ذهبية و3 قلائد فضية و3 برونزية في البطولة الأفريقية المقامة في الجزائر .

وقال رئيس بعثة المنتخب الليبي طارق مخلوف في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ إن المنتخب الليبي حل في المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة خلف الجزائر المتصدرة.

وأوضح مخلوف أن الميداليات الذهبية جاءت عن طريق رشاد أبوقرين في 100 كيلو وعمر الميلودي ذهبية 80 كيلو، وحسين بن عبد الله في فئة الماستر و سند الحداد في الفيزيك فئة 173 و محمد المجلغ في الفيزيك فئة 179.

وأضاف رئيس بعثة المنتخب الليبي أن تتويج المنتخب الليبي ثلاثة قلائد فضية كانت بواسطة حميد بوسعيدة وحسين الدرية وخالد المبروك .

وأشار مخلوف إلى أن المنتخب الليبي نال 3 قلائد برونزية حققها كلا من وسيم القلعي و خالد المبروك و خالد الجبالي.

وشارك في البطولة التي استمرت ليومين “92” رياضياً ، مثلوا منتخبات : ليبيا، تونس، المغرب، الرأس الأخضر، إلى جانب المستضيفة الجزائر.