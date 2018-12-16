توريد أجهزة تحليل غازات الدم للحالات المستعجلة إلى مركز بنغازي الطبي المختبر المركزي قام بتدريب فنيي المعمل والأطباء في العناية الفائقة على استعمال الأجهزة

أخبار ليبيا24

تسلم المختبر المركزي للدم في مركز بنغازي الطبي أمس السبت ، أجهزة تحليل غازات الدم للحالات المستعجلة والطارئة .

وأوضح رئيس قسم المختبر المركزي ومصرف الدم “خالد القذافي” أن تحليل غازات الدم المستعجلة تعد من التحاليل المهمة داخل أقسام العناية الفائقة والعمليات وقسم الطوارئ .

وقال القذافي إنه تم توريد أربعة أجهزة ، لافتاً إلى أن الأجهزة الجديدة تمتاز بالسرعة في عرض النتائج والسهولة في الاستعمال ، وفي إمكان أي طبيب أو ممرض أو فني استخدامها بسهولة .

وأضاف رئيس قسم المختبر المركزي ، أن المختبر المركزي قام بتدريب فنيي المعمل والأطباء في العناية الفائقة على استعمال الأجهزة .

وكان العمل على أجهزة تحليل غازات الدم ، انطلق اليوم داخل المختبر المركزي ومعمل الطوارئ ، وسيباشر العمل عليها في قسم العناية الفائقة في مختلف التخصصات غداً الإثنين .

وفي تصريح سابق كشف رئيس قسم المختبر المركزي للتحاليل في مركز بنغازي الطبي ، عن خطة لتطوير القسم للعام 2019 ، من ضمنها افتتاح معمل تحاليل في البرج الثاني .

وقال خالد القذافي إن “المعمل سيقتصر عمله على إجراء التحاليل لحالات الإيواء على مدار 24 ساعة ، ويختص فقط إجراء التحاليل الروتينية العاجلة ؛ للتخفيف من الضغط على المختبر المركزي للتحاليل.

وأشار القذافي إلى أن “قسم المختبر المركزي ومصرف الدم في مركز بنغازي الطبي ، يعملان رغم الصعوبات ونقص الإمكانيات في السنوات الماضية ، كما استطاع القسم تخطي كافة العراقيل بمجهودات الفنيين .