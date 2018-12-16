من الإهمال إلى التميز في ملاعب مالطا .. ليبيا 24 تتبع مسيرة الموهبة الليبية “محمد العماري”

أخبار ليبيا 24 – خاص

موهبة ليبية شابة أنقذت نفسها من الغرق في وحل الإهمال واللامبالاة وسوء التنظيم والإدارة التي تعاني منها الرياضة الليبية بصفة عامة.

هو اللاعب الليبي “محمد عبدالسلام العماري” – 26 عاماً – من مواليد العاصمة طرابلس، برز كغيره من الشباب المبدع في ملاعب الشوارع ، بروزه وتميزه دفع أصدقاءه لنصح شقيقه “طارق” الذي يسكن مالطا منذ إحدى عشر عاما ً، بأن يبحث له عن مكان هناك ينمي فيه موهبته ويصقلها ، وينقذها من الضياع.

خلال العام 2010م، كان الموعد مع تحقق حلم رفاق “العماري”، فأنتقل الأخير لمالطا ، وبدأت تبرز موهبته داخل صالاتها ، حتى أنه خاض خلال عام 2011م موسماً كروياً مع فئة الرديف في فريق “تارشين رينبوي FC” ثم انتقل بعدها إلى “حمرون سبارتنس FC” الذي استمر معه لثلاثة مواسم.

يلعب “العماري” حالياً وللموسم الرابع على التوالي، ضمن فريق “فاليتا إف سي فوتسال” ، كما أنه يعتبر من أبرز اللاعبين الأجانب في الفريق رفقة ثلاثة آخرين أحدهما إيطالي، وجورجي وكولومبي.

تحصل الموهبة الليبية الشابة على عرض مميز من فريق فرنسي ، لكن إصرار ناديه الحالي على بقائه معهم حرمه من الاستجابة للعرض والقبول به ، فواصل المشوار مع ناديه المالطي.

حقق “العماري” إنجازات عدة ، من بينها حصوله على بطولة الدوري المالطي مرتين والترتيب الثاني لمرتين أيضاً ، إضافة إلى كأس السوبر ، كما تُوج هدّافاً للدوري موسم” 2015 2016″ ، وكان منذ انضمامه للفريق المالطي من الخمسة الهدافين في الدوري.

شارك “العماري” مرتين في كاس ابطال أوروبا (فوتسال تشمبونز ليج) ورصيده من المباريات تسعة كان خلالها لاعباً رئيسياً في فريقه.

يحلم “العماري” باللعب في أحد الدوريات العالمية، إلا أن أكبر أحلامه هو تمثيل منتخب بلاده والمساهمة في إعادته إلى سابق عهده منتخباً مميزاً ، بما يكون إجابة عن سؤال زملاءه الأجانب في الفريق المالطي الممثلين لمنتخبات بلادهم ، لماذا لم تمثل منتخب بلادك “المنتخب الليبي” ؟ .