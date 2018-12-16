ضبط نسوة وأطفال يمتهنون التسول في شوارع بنغازي

أخبار ليبيا24

تمكنت لجنة ضبط الشارع العام المكلفة من مدير أمن بنغازي، اليوم الأحد ، من ضبط عدد “11”من نساء من جنسيات مصرية وتشادية وسودانية وعدد 6 أطفال كانوا يمتهنون التسول.

وقال مسؤول الإعلام في جهاز الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي “أمجد الورفلي” إنه تم ضبطهم يمتهنون التسول في عدد من المفترقات في مدينة بنغازي .

وأضاف الورفلي أنه تمت إحالة المتسولين إلى مركز إيواء قنفودة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم .

وأكد مسؤول الإعلام أن عدد المهاجرين غير الشرعيين في مركز إيواء قنفودة التابع لجهاز الهجرة غير الشرعية بلغ 52 مهاجراً من مختلف الجنسيات العربية والأفريقية من بينهم نساء وأطفال.