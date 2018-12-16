ضبط نسوة وأطفال يمتهنون التسول في شوارع بنغازي
تمت إحالة المتسولين إلى مركز إيواء قنفودة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم
أخبار ليبيا24
تمكنت لجنة ضبط الشارع العام المكلفة من مدير أمن بنغازي، اليوم الأحد ، من ضبط عدد “11”من نساء من جنسيات مصرية وتشادية وسودانية وعدد 6 أطفال كانوا يمتهنون التسول.
وقال مسؤول الإعلام في جهاز الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي “أمجد الورفلي” إنه تم ضبطهم يمتهنون التسول في عدد من المفترقات في مدينة بنغازي .
وأضاف الورفلي أنه تمت إحالة المتسولين إلى مركز إيواء قنفودة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم .
وأكد مسؤول الإعلام أن عدد المهاجرين غير الشرعيين في مركز إيواء قنفودة التابع لجهاز الهجرة غير الشرعية بلغ 52 مهاجراً من مختلف الجنسيات العربية والأفريقية من بينهم نساء وأطفال.