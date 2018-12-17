المبشر لأخبار ليبيا 24 : نحن مع عودة كل المهجرين الليبيين في مصر وأولهم “قذاف الدم” مشكلتنا الرئيسية في ليبيا "انتشار السلاح بشكل كبير"

أخبار ليبيا 24 – خاص

شدد رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة، “محمد عيسى المبشر”، على أن حلحلة ملف المهجرين في مصر يجب أن يكون من الأولويات أسوة بملفات أخرى تمت حلحلتها .

وأوضح المبشر الذي تقلّد منصب الرئيس في نهاية العام 2012م ، أنه اضطر لتقديم استقالته من المجلس مرتين، إحداهما كانت احتجاجاً على فقدان الثقة في الوسيط المحلي الليبي لحل النزاع واللجوء لأطراف أخرى خارجية.

وشدد رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة – خلال حوار مع وكالة أخبار ليبيا 24 – على أن دور مجلسهم الذي تأسس في أواخر العام 2012م ليس تنفيذي ، وإنما نخبوي يمثل المدن ولا يمثل القبائل، فإلى نص الحوار:

هل تعولون على المصالحة الليبية – الليبية كونها أسهمت في عودة نازحي تاورغاء بعد 7 سنوات من النزوح؟

جهود المصالحة الوطنية أعطت دافعاً كبيراً لإنجاز ملف المصالحة، ويجب أن نثق في أنفسنا وشبابنا في كل مناطق ليبيا وأن نعول عليهم ، فالشعب الليبي قادر على القيام بمصالحة حقيقية ، ولنا في عودة نازحي العوينية ، ككلة، تاورغاء ، خير دليل باعتبارها تمت بدون أي تدخل خارجي.

عدد كبير من المهجرين الليبيين في مصر طالبوا بالعفو العام ورفع القيود عن السفر .

خلال الأيام الماضية اجتمعتم مع السيد “قذاف الدم” والمهجرين الليبيين في مصر ، لماذا هذه الاجتماعات؟ هل لها علاقة بـ “المؤتمر الوطني الجامع”؟

توجهنا لمصر خلال الأيام الماضية ، كان تواصلاً لجهود المصالحة في ليبيا، فقد التقينا السيد “قذاف الدم” وجدناه أكثر إصراراً على المصالحة وطي صفحة الماضي ، والتنازل من أجل الوطن ، وقد أبدى استعداده للرجوع لليبيا في أي وقت للمساهمة في المصالحة الوطنية ، ونحن نثمن ذلك. أما فيما يتعلق بالمهجرين الليبيين في مصر ، فهم مقسمين على 3 تنسيقيات ، وقد اجتمع مجلسنا مع التنسيقيات ، ومهجرين لا ينتمون لتلك التنسيقيات ، وكانوا جميعاً قابلين ومستعدين للحوار ، أما مطالبهم فهي متفاوتة ، ومن هنا أؤكد لك أن عدد كبير من المهجرين الليبيين في مصر الذين قابلناهم طالبوا بالعفو العام ورفع القيود عن السفر ، وهم جميعاً مستعدين للعودة لليبيا. ولا يفوتني أن أشير إلى أن بعض العائلات الليبية المهجرة في مصر تعاني ظروفاً وأوضاعاً إنسانية صعبة ومأساوية، ويجب أن يكون حلحلة ملف المهجرين في مصر من الأولويات أسوة بملفات أخرى تمت حلحلتها.

ماذا عن جهود الوساطة التي قام بها مجلسكم خلال السنوات الماضية، ونجح خلالها المجلس في التسوية والتدخل، وهل أخفق المجلس في التوصل لأي تسوية في أي من الملفات التي سعى لحلحتها؟

من نهاية 2011م ونحن نعمل، مثلاً في العام 2012م استطاع مجلسنا حلحلة النزاع في الكفرة والتوصل للتهدئة، وبعدها تدخل مجلسنا في سبها مع مجالس المصالحة آنذاك وتمكن بالتعاون مع تلك المجالس من حل النزاع القائم فيها، والتوصل لعقد صلح ، كما نجح مجلسنا في التوصل لتهدئة بين زوارة والجميل، والنزاع الذي شهدته العاصمة طرابلس. أما عن الإخفاقات، فلا شك أننا أخفقنا في أكثر من مرة، لأنه لا وجود لحلول نهائية، فحتى ما قمنا به لا يتعدى كونه عمليات تهدئة يمكن أن تطول زمنياً ويمكن أن تقصر، وأنا أتأسف لعدم وجود قدرة سياسية للمصالحة في ليبيا، ربما ما يتوفر هو الارادة السياسية، لكن القدرة غائبة.

يجب أن نذهب بشجاعة نحو مشروع مصالحة حقيقي لا يقصي أحد، إلا من جرّمه القانون.

بعض المسؤولين الليبيين أكدوا في تصريحاتهم أن الإعلام الليبي متورط فيما تمر به البلاد من معاناة وتشظٍ وانقسام، هل كل الإعلام في ليبيا شر؟

أنا ضد التعميم، فالتعميم خطأ، في ليبيا اليوم هناك إعلام جيد يخدم الوطن ويسهم في استقرار الدولة، كما أن هناك إعلام أسهم في تأجيج الصراع، والإعلام عموماً يجب أن يدفع باتجاه استقرار الوطن، ويجب أن نذهب بشجاعة نحو مشروع مصالحة حقيقي لا يقصي أحد، إلا من جرّمه القانون، بالتعاون مع الإعلام طبعاً.

قلت في تصريحات سابقة أن “المؤتمر الوطني الجامع” سيحل جزءً كبيراً من المشكلة الليبية، على ماذا بنيت توقعاتك تلك؟

للأسف لم أصرّح بذلك، فأنا لا أقف مع ولا أقف ضد المؤتمر الوطني الجامع إلى أن تتضح ماهية مخرجاته، ونحن نطالب البعثة الأممية في ليبيا بأن توضح لمجلس أعيان ليبيا للمصالحة ما هي المخرجات المأمولة من التقاء عدد كبير من الأطراف الليبية، مع أننا لا نعترض بالعموم على أي جهد يقرّب الليبيين من بعض وينهي حالتنا السياسية المتردية.

مشكلتنا الرئيسية تكمن في انتشار السلاح بشكل كبير.

إذاً فيما تكمن مشكلة ليبيا اليوم برأيك؟

مشكلتنا الرئيسية تكمن في انتشار السلاح بشكل كبير وهي معضلة كبيرة، إضافةً إلى عدم ثقة الليبيين في بعضهم وعدم احترام الليبيين لبعض، هذه المشاكل الأساسية لو نجحنا في حلحلتها ستكون العربة على السكة وسنذهب لبناء الوطن بعد ذاك بإذن الله.