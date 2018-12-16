بعد إعفائه من أمن بنغازي .. هويدي يعتذر عن تكليفه بمهام أمن سلوق قمينس

أخبار ليبيا 24 – خاص

اعتذر عميد “صلاح هويدي” عن قبول تكليفه بمنصب مدير أمن سلوق قمينس حسب ماجاء في قرار وزير الداخلية المستشار “إبراهيم بوشناف” وإعفائه من مهامه كمدير أمن بنغازي وتكليف عميد “عادل عبد العزيز” خلفا له.

وجاء اعتذار هويدي في منشور عبر صفحته على الفيس بوك جاء فيه “نعتذر لأهلنا في مدينة بنغازي عن ارتفاع وتيرة الجريمة في الأسبوعين الماضيين ، وبشكل مفاجئ نظراً لانشغالنا في تفعيل ولملمة ما تبقى من مديرية الأمن بعد أن تم تدميرها مادياً ومعنوياً بدون مقرات ولا قوة عمومية فعلية وانتشار الجماعات الإجرامية المسلحة “.

وتمنى هويدي التوفيق لزميله عميد “عادل عبد العزيز” وأعانه الله على المهمة الصعبة كما أن الإدارة العامة للبحث الجنائي ستكون في الموعد لتأمين المدينة بإذن الله وأي مهام أخرى تناط بها.

وقدم اهويدي اعتذاره لأهله وزملائه في مديرية أمن سلوق قمينس عن تقديم اعتذاره لوزير الداخلية آملاً أن ينال قبوله .. نظراً لما تحتاجه الإدارة في الأيام المقبلة من ترتيبات وإعادة تنظيم وهيكلة فالمشوار لا يزال طويلاً والمهام من صعب لأصعب، حسب وصفه .

يشار إلى أن وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف ، كلف عميد صلاح هويدي بمهام مدير أمن سلوق قمينس، فيما كلف عادل عبد العزيز بمهام مديرية أمن بنغازي.

وتضمن القرار رقم (606) لسنة 2018 الذي صدر اليوم الأحد أيضاً ، تكليف “الصادق اللواطي” مديراً لأمن أجدابيا، و”خالد المجدوب” مديراً لأمن أوجله إجخره ، إضافة إلى “سالم ماضي” مديراً لأمن المرج.

هذا وتضمن القرار كذلك تكليف “بشير بالحاج” مديراً لمكتب الشرطة الجنائية الدولية، و”عثمان عبد السلام علي” مديراً لإدارة أمن المنافذ، و”أحمد الحاسي” مديراً لإدارة الشؤون الإدارية.