ظاهرة طبيعية جديدة تحول شاطئ ساحلي إلى حبات فشار منثورة! أمواج المحيط التي تقوم بغسل المرجان وبقايا القطع والصخور المرجانية الصغيرة البيضاء ودفعها إلى الشاطئ

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دائماً ما تبهرنا الطبيعة بمعجزات وظواهر لا يمكن تصديقها حتى لو رآها الفرد رؤى العين، ففي ظاهرة طبيعية جديدة، تحولت رمال شواطئ فويرتيفنتورا الإسبانية، الواقعة في المحيط الأطلسي ضمن أرخبيل جزر الكناري، وكأنها مفروشة بالفشار الممزوج بالفلفل الأسود.

ويرجع السبب في تلك الظاهرة، إلى أمواج المحيط التي تقوم بغسل المرجان وبقايا القطع والصخور المرجانية الصغيرة البيضاء ودفعها إلى الشاطئ.

ويسير المشاة على الشاطئ هناك حفاة فوق ذلك اللون الأبيض الباهي على امتداد الساحل، الذي سوف يتضح أنه قطع من الشعاب المرجانية بيضاء اللون.

والظاهرة الطبيعية المثيرة حولت لون الشاطئ إلى أبيض، وكأنه مكون من حبات الفشار المعروفة، ما دفع السياح لإطلاق لقب جديد عليه، كان “خليج البوبكورن”.

وأحدثت صور الشاطئ التي انتشرت على مواقع التواص الاجتماعي، ضجة كبيرة، لذلك إذا كان البعض يذهب لركوب الأمواج بالقوارب الشراعية، فإن ثمة شيئاً آخر ينتظر الكثيرين هناك هذه المرة.