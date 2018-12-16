أوباما يظهر بفلتر كوميدي في فيديو طريف حث الشباب على الالتحاق بنظام التأمين الصحي، بعد أن شهدت الأسابيع الماضية تراجعاً كبيراً في معدلات التسجيل

أخبار ليبيا 24

أثار مقطع فيديو للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، على إعجاب وانتشار واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستخدامه أحد فلتر الصور الشهير thuge life glasses، والذي تمثل في نظارة شمسية، بينما أصبحت الخلفية من ورائه قوس قزح.

وفي الفيديو الذي نشره الرئيس السابق، على حساباته بمواقع التواصل، حث الأميركيين على مراجعة موقع الرعاية الصحية أوباما كير، قبل الموعد النهائي المحدد في 15 ديسمبر الجاري.

وبكلمات طريفة حاول أوباما حث الشباب على الالتحاق بنظام التأمين الصحي، بعد أن شهدت الأسابيع الماضية تراجعاً كبيراً في معدلات التسجيل، مشيرا إلى أن “الرسالة المرحة” موجهة للشباب على وجه الخصوص.

وأعتبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ظهور أوباما في هذا الفيديو بعد مرور ما يقرب من عامين، على تولى الرئيس الحالي، تحدياً دونالد ترامب، الذي بدأ عهده بالتهديد والتأكيد على إلغاء نظام الرعاية الصحية “أوباما كير”، وفشل فيها حتى الآن.