نزع ألغام أفراد في إحدى مزارع قنفودة تبيّن بعد المعاينة، أن الجسم المشبوه أنه لغم أفراد، زرع بشكل عشوائي في المنزل المذكور، وبعد تمشيط المكان تم العثور على ألغام أخرى

أخبار ليبيا24 خاص

تمكّن أعضاء مؤسسة “لا للألغام” ومخلّفات الحرب من نزع (٢٩ لغم) أفراد كانت مزروعة في سياج أحد المنازل في منطقة قنفودة غرب بنغازي .

وقال عضو المؤسّسة “خليفة العبيدي” إنه بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين ،أول أمس الجمعة، بوجود جسم غريب في سياج منزله، انتقل فريق نزع الألغام بالمؤسسة إلي عين المكان .

وأضاف “العبيدي” : “تبيّن بعد المعاينة، أن الجسم المشبوه أنه لغم أفراد، زرع بشكل عشوائي في المنزل المذكور، وبعد تمشيط المكان تم العثور على ألغام أخرى” .



وأكّد عضو المؤسّسة ،أنه تم تأمين تلك الألغام وتسليمها حسب التّعليمات إلى الجهة ذات العلاقة .



يشار إلى أن منطقة قنفودة، التي تم تحريرها بالكامل في يناير من العام الماضي بعد تمكّن القوات المسلّحة العربية الليبية والقوات المساندة، من القضاء على المجموعات الإرهابية، التي كانت تتحصّن فيها.