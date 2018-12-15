الاتحاد يسقط أمام نهضة بركان المغربي بثلاثية 

أخبار ليبيا 24 – خاص

خسر فريق الاتحاد أمام مستضيفه نهضة بركان المغربي ، بثلاثية نظيفة اليوم السبت ، في المباراة التي جرت بالملعب البلدي ببركان ، في ذهاب دور الـ 32 لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم .

وتناوب على تسجيل أهداف الفريق المغربي ، “تراوري” في آخر دقيقة من الشوط الأول ، و”محمد العشير” في الدقيقة 74، و”محمد عزيز” في الدقيقة 80.

وحاول فريق الاتحاد قفل المساحات أمام الفريق المغربي ونجح في ذلك في شوط المباراة الأول ، لكن الفريق المغربي نجح في استغلال الكرات الثابتة ، والتي سجل منها تراوري الهدف الأول .

واستغل أيضاً العشير ومحمد عزيز ، أخطاء دفاعية لفريق الاتحاد ، وسجلا الهدفين من رأسيتين.

وسيلتقي الفريقان إياباً في تونس يوم 22 من الشهر الجاري .