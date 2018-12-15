لحماية الموانئ والحقول النفطية .. القيادة العامة ترسل تعزيزات والبنيان المرصوص تستنفر 

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصلت صباح اليوم السبت تعزيزات عسكرية تابعة لقيادة الجيش الليبي إلى منطقة أبونجيم شرقي سرت .

وكانت قد وصلت وحدات من كتيبة طارق بن زياد المقاتلة، إلى المنطقة مؤكدة أنها في الموعد دائما لتنفيذ أوامر الموت في أي شبر من الأراضي الليبية.

ونشرت الكتيبة على موقعها بيان مقتضب قالت فيه إنها ستدافع وتضحي بالأرواح دفاعا عن الأرض والعرض.

ومن مهام هذه القوة حماية منطقة الهلال النفطي ومتابعة تحركات من وصفهم بـ”بقايا” سرايا الدفاع عن بنغازي.

يشار إلى أن التعزيزات العسكرية تهدف إلى حماية الموانئ والحقول النفطية، ومتابعة تحركات تنظيم داعش الإرهابي، وبقايا سرايا إرهاب بنغازي.

ومن جهتها، ا أعلنت قوة حماية سرت التابعة لعملية البنيان المرصوص عن رفعها لدرجة الاستعداد القصوى ، مبينةً بأنها رصدت تحركات جنوب المدينة دون أن تحدد تبعية تلك التحركات.

وكشفت القوة بحسب مكتبها الاعلامي عن تسييرها دوريات ثابتة ومتحركة جنوب المدينة، مطمئنةً الجميع بأن الأوضاع داخل المدينة وخارجها وضواحيها تحت السيطرة .