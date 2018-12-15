اليونان تعترض باخرة محملة بالمخدرات بقيمة 100 مليون يورو متجهة لبنغازي 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت السلطات اليونانية اليوم السبت بأنها اعترضت سفينة سورية تدعى ” نوكا ” تحمل على متنها شحنة من المخدرات تقدر بــ 100 مليون يورو كانت متجهة من ميناء مدينة اللاذقية إلى ميناء بنغازي .

وبحسب ما أوردت وكالة الأخبار اللبنانية ” المصدر ” نقلاً عن خفر السواحل اليوناني ، أن السفينة كانت تحمل ستة أطنان من الحشيش و3 ملايين قرص مخدر قبل أن تعترضها السلطات اليونانية قبالة ساحل “كريت” في 5 ديسمبر الجاري ، وتعتقل كافة الطاقم المكون من إحدى عشر شخصاً.

وأشارت الوكالة إلى أن السطات اليونانية عثرت على المخدرات تحت طوابق في السفينة في ثماني حاويات ، مخبأة بين طبقات من القهوة والتوابل ونشارة الخشب.

يذكر إن طاقم السفينة مكون من إحدى عشر شخصاً منهم عشرة سوريين وهندي.

وكانت الإدارة العامة للتهريب الجمركى ومكافحة مخدرات في بنغازي قد تمكنت في أكتوبر من العام الماضي من إحباط محاولة تهريب عدد 101 كرتونة وكل كرتونة فيها 50000 ألف حبة ترامادول في شحنة ملابس قميص رجالي عدد 119 كرتونة قادمة من دولة سنغافورة .