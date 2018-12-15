بعد اقتحام منزل “المرغني ” .. السراج يغض النظر عن ماحدث في طرابلس

بعد اقتحام منزل “المرغني ” .. السراج يغض النظر عن ماحدث في طرابلس اجتماعا مع عدد من القيادات الأمنية والعسكرية لبحث ومناقشة مستجدات عملية الترتيبات الأمنية في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

هو أحد أبرز قيادات الكتائب المسلحة في طرابلس بعد سقوط نظام القذافي، “صلاح المرغني” آمر ما يعرف بكتيبة الفرسان يقبع الآن في العناية المركزة بمستشفى معيتيقة، فيما تلقت زوجته رصاصة قاتلة

الأسباب هي أن منزله الكائن في منطقة قصر بن غشير بالعاصمة طرابلس تعرض لهجوم مسلح فجر اليوم السبت ، حيث جرى إطلاق للرصاص أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى.

وأكد صبحي شقيق المرغني ، في تصريح صحفي أن المرغني أصيب بثلاث رصاصات ، ونُقل إلى العناية، فيما توفت زوجته في الحال.

ويعد المرغني من أبرز قادة الميليشيات المعروفة، وكانت كتيبته تتمركز بطريق المطار ، قبل أن يجبر على الانسحاب منها.

وعقب الهجوم، عقد رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” ، صباح اليوم السبت ، اجتماعاً مع عدد من القيادات الأمنية والعسكرية لبحث ومناقشة مستجدات عملية الترتيبات الأمنية في طرابلس.

وشارك في الاجتماع كل من رئيس مركز العمليات المشتركة اللواء “حسين عبدالله” ، ورئيس لجنة الترتيبات الأمنية اللواء “حماد أحمد عبود” ، ومسؤول التنسيق ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقدم القادة العسكريين والأمنيين خلال الاجتماع شرحاً عن ما تم تنفيذه من تدابير أمنية وعسكرية لتأمين طرابلس الكبرى، ومن بينها عمليات التمركز وإجراءات التنسيق بين اللجنة وبعثة الأمم المتحدة .

وأصدر السراج تعليماته فيما يخص الخطوات المقبلة ، وتوفير ما يلزم لنجاحها لتشمل مستقبلاً المدن الليبية الأخرى.

وحتى هذه اللحظة ، لم تتوفر معلومة حاسمة بخصوص الحالة الصحية لصلاح المرغني الذي تعرض منزله لهجوم لم يعرف من يقف وراءه.

يشار إلى أن المرغني كان حليفاً لكتيبة الكاني في البدايات، وأنه في مرحلة ما وُصِف بأنه “الذراع الأيمن” لأبناء الكاني في فترة تأسيس كتيبة الكانيات، علماً بأنه شارك معهم في “مذبحة النعاعجة”.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة عن المرغني فإنه لم يشارك في المعارك الأخيرة بين مجموعة اللواء السابع وكتائب طرابلس بصورة رسمية، رغم أن جزءاً كبيراً من معداته وآلياته، موجودة مع “محسن الكاني”.

فقد كان من قادة عملية “فجر ليبيا”، وتربطه علاقة قوية بـالمدعو الإرهابي ”عبدالعليم الساعدي” مؤسس اللجنة الأمنية في ترهونة.