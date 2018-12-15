بعد تدخل حفتر .. الزهاوي في فرنسا قريباً لاستكمال العلاج 

أخبار ليبيا 24 – خاص

بعد رفض قبول أوكرانيا وألمانيا منح تأشيرة العلاج للواء “جمال الزهاوي” الذي مرّ في مراحل صحية صعبة من أجل العلاج ، استجابت السفارة الفرنسية لدى ليبيا إلى نداء القيادة العامة للجيش الوطني بمنحِ تأشيرة دخول عاجلة للواء جمال الزهاوي.

وأكد مسؤول الإعلام في اللواء مجحفل شهداء الزاوية “محمد الزوي” انتهاء إجراءات منح تأشيرة العلاج للواء جمال الزهاوي وأن رحلته إلى فرنسا ستكون يوم الجمعة المقبل الموافق للواحد والعشرين من ديسمبر الجاري .

وكان قائد الجيش المشير “خليفة حفتر” قد أجرى اتصالاً بالسفيرة الفرنسية لدى ليبيا والمقيمة في تونس لمنح تأشيرة دخول عاجلة للواء جمال الزهاوي آمر الكتيبة 21 صاعقة (شهداء الزاوية) ، والسلطات الفرنسية تستجيب على الفور ليستكمل بذلك اللواء جمال الزهاوي رحلته العلاجية في أوروبا .

ودعا نشطاء وإعلاميين مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ، الوقوف بجدية لعلاج آمر اللواء مجحفل شهداء الزاوية ، والذي تعرض منذ خمسة أشهر مضت إلى جلطة دماغية ألزمته الفراش .

وذكر عدد من النشطاء أنه تم رفض منح اللواء جمال الزهاوي تأشيرة للعلاج في دولتي أوكرانيا والمانيا .

ونشرت ابنة اللواء جمال الزهاوي على صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن حالة والدها الصحية تستدعي إجراء عملية كبيرة وأن دولاً أوروبية رفضت منحهم تأشيرة العلاج .