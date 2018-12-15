اللافي : طبقنا ما طلبه العيساوي 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد لاعب النصر “ربيع اللافي” أن تعليمات المدرب “فوزي العيساوي” كانت وراء تفوق الفريق أمام حوريا كوناكري .

وأوضح اللافي أن العيساوي طلب بعدم الاستهانة بالفريق الغيني ، مضيفاً أن الطاقم الفني أعطانا معلومات كاملة على الخصم ونحن طبقنا الخطة التي وضعت بشكل جيد .

وذكر أن مباراة ملعب المقاولون تعتبر الشوط الأول والحسم سيكون في كوناكري ، وأهدى اللافي الفوز إلى كل أسرته ولكل الجماهير في ليبيا .

وأشار إلى أن الفوز كان نتاج الروح الواحدة التي لعب بها لاعبي فريق النصر .

وحقق النصر فوزاً مريحاً أمس الجمعة على حوريا كوناكري على ملعب المقاولون العرب بنتيجة 3-0 في ذهاب دوري الأبطال وسيلتقي الفريقان إياباً في 23 من ديسمبر الجاري .