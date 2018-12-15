بعد احتجاز طاقمها…”أخبار ليبيا24″ تتحصل على أسباب اقتحام السفينة “NIVIN” بميناء مصراتة البحري فشل المساعي التي استمرت 10 أيام وإلحاح وكيلها وطلب مساعد ربانها بضرورة التدخل، اضطرهم للتدخل الأمني وإنزال المهاجرين

أخبار ليبيا 24 – خاص

لم يكن يخطر ببال طاقم السفينة “NIVIN” التي كانت في طريقها إلى ميناء مصراتة البحري مُحملةُ بمئات السيارات، أن تعثر خلال مسارها على قرابة 100 مهاجر غير قانوني، تعطل مركبهم في عرض البحر، فتولت مهمة إنقاذهم، دون أن يدري أفراد الطاقم أنهم سيكونون رهائن لأولئك المهاجرين.

نداء استغاثة

يقول وكيل النيابة المكلف من مكتب النائب العام بمتابعة وضع السفينة “NIVIN” “إبراهيم محمد الشركسية” إن الأخيرة لو لم تتدخل وتنقذ المهاجرين لغرقوا وكانوا في عداد الموتى.

ويضيف الشركسية لـ”أخبار ليبيا 24″ أن فشل المساعي التي استمرت 10 أيام وإلحاح وكيلها وطلب مساعد ربانها بضرورة التدخل، اضطرهم للتدخل الأمني وإنزال المهاجرين، لا سيما بعد تهديد عدد من المهاجرين بحرق السفينة.

ويتابع وكيل النيابة المكلف أنه في صباح الثلاثاء 20 من نوفمبر تم الدخول للسفينة من قبل قوة أمنية مختصة، استعملت في اقتحامها رصاص مطاطي وغاز مسيل للدموع.

إنقاذ الجميع

وشدد “الشركسية” على أن التدخل الأمني كان ضرورة، لإنقاذ جميع من فيها، بعد تهديدات 7 من المهاجرين على متنها باستخدام آلات حادة بينها سكين وأسياخ حديد قاموا بنهبها من مقصورة السفينة.

ويضيف وكيل النيابة المكلف من مكتب النائب العام قوله “هذا ما حدث بالفعل، فالمهاجرين قاموا بالتصدي للفرقة الأمنية المكلفة بإخلاء السفينة بأسياخ الحديد وسكين”.

ليس بالمثل

ويقول “الشركسية” صدرت التعليمات بنقل المهاجرين إلى مراكز الإيواء وتقديم الخدمات الصحية والإعاشة لهم، إضافة إلى نقل 6 منهم أصيبوا بإصابات بسيطة في الرجلين إلى مصحة خاصة لتلقي العلاج.

وأشار وكيل النيابة المكلف من مكتب النائب العام إلى أن أحد ضبّاط البحرية الليبية أصيب بكسر في رجله، خلال إحدى المفاوضات مع المهاجرين، مؤكداً أن الكسر كان نتيجة سقوطه من ارتفاع، وليس نتيجة اعتداء عليه

تقارير دولية

وأوضح “الشركسية” أن إنقاذ المهاجرين وإخلاء السفينة بالقوة جاء بناء على معطيات لحماية الطاقم وبعض المهاجرين من تهديد مهاجرين آخرين على متن ذات السفينة بضربهم وحرق السفينة إن سلموا أنفسهم.

وطالب وكيل النيابة المكلف المنظمات الدولية بزيارة المهاجرين في مقر إيواءهم بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مصراتة وسؤالهم عن المعاملة، موضحاً أن “التدخل الأمني” كان وجوبي لحماية السيادة الليبية.

وبلغ عدد المهاجرين الذين كانوا على متن السفينة 80 مهاجرا من جنسيات سودانية وجنوب سودانية وصومالية وباكستانية وبنغلاديشية وأريترية وأثيَوبية.