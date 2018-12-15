صغار ليبيا يواصلون الإعداد لبطولة شمال أفريقيا وستشارك في بطولة شمال أفريقيا منتخبات تونس والمغرب والجزائر وموريتانيا والسنغال (ضيف البطولة) إضافة إلى المنتخب الليبي .

أخبار ليبيا24- خاص

حقق المنتخب الليبي للناشئين (تحت 17 عاما) فوزاً وديا على فريق سكرة التونسي 5-0 خلا معسكره التحضيري في تونس استعداداً للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا، التي ستنطلق في المغرب الثلاثاء المقبل.

وستشارك في بطولة شمال أفريقيا منتخبات تونس والمغرب والجزائر وموريتانيا والسنغال (ضيف البطولة) إضافة إلى المنتخب الليبي .

وأوضح مساعد مدرب المنتخب الليبي، نور الدين الجروشي، أن التحضيرات تسير بشكل جيد ومتواصلة بقوة استعدادا للبطولة التي تحتضنها المغرب في الفترة من 18 وحتى 28 من الشهر الجاري.

وأضاف الجروشي في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن المنتخب ، سيلاقي الترجي يوم غدٍ الأحد، مشيرًا إلى أنه بمواجهة الترجي سنكمل التحضيرات و سنغادر إلى المغرب يوم الاثنين المقبل.

ويشرف على تدريبات المنتخب الليبي طاقم تدريبي يتكون من ، المدرب الهادي بشير ، ويتولى تدريب حارس المرمى ، ميلود عبدالواحد.