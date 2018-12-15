النصر يصطاد حوريا كوناكري بثلاثية النصر كان الأفضل اغلب أطوار المباراة ونجح في إنهاء الشوط الأول بنتيجة هدف دون رد .

أخبار ليبيا24- خاص

حقق فريق النصر فوزاً كبيراً على حوريا كوناكري الغيني أمس الجمعة بثلاثية نظيفة على أرضية ملعب المقاولون العرب بالعاصمة المصرية لحساب ذهاب دور 32 من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

تقدم النصر في الشوط الأول بواسطة مهاجمه المتألق معتز المهدي في الدقيقة 26 و ضاعف خالد مجدي النتيجة في الدقيقة 65 من الشوط الثاني.

وأضاف المهدي هدف ثاني له وثالث لفريقه في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة وهو الهدف السادس لمعتز المهدي في منافسات البطولة هذا الموسم .

النصر كان الأفضل اغلب أطوار المباراة ونجح في إنهاء الشوط الأول بنتيجة هدف دون رد .

وواصل ابناء العيساوي الضغط في الشوط الثاني لينجح في تسجل هدفين وينهي اللقاء بفوز مريح سيساعده للدخول لمباراة الإياب في غينينا في 23 من الشهر الجاري بثقة كبيرة .