ليبيا واللّيبيّون يتحرّرون من قبضة التّنظيم

أخبار ليبيا24

بعد المواجهات الضارية التي خاضتها القوات اللّيبيّة ضدّ تنظيم داعش الإرهابيّ، ها هي مدينة سرت الساحليّة تتحرّر بشكل كامل من قبضة التنظيم، ليسدل الستار على أحد أكبر معاقل التنظيم في ليبيا.

لا شكّ أنّ الإعلان الرسمي عن تحرير المدينة الساحلية يشكّل فرحة عارمة لدى جموع الشعب اللّيبي، خاصة بعد المجازر التي ارتكبها هذا التنظيم ضدّ المئات من الليبيين والأجانب، إلا أنّه في الوقت نفسه لا تزال القوّات والسلطات اللّيبيّة ساهرةً على توفير الأمن والاستقرار في البلاد وتنفيذ الخطط الاستباقيّة لمنع داعش من الدخول إلى ليبيا من جديد وخاصّةٍ أنّ اللّيبيّون يحتفلون اليوم بتحريرهم من قبضة الإرهاب الداعشيّ.

في هذا السّياق، تؤكّد السلطات الأمنيّة أنّ الغارات والعمليّات العسكريّة الّتي يشنّها الجيش اللّيبيّ بالتعاون مع قوّات الأمن، كفيلة أن تحقّق أمن البلاد واستقرارها بشكل كامل.

كما أنّ هذه العمليّات تحقّق انتصارات على عدّة أصعدة: فعلى الصعيد الأوّل طردت ليبيا فلول عناصر تنظيم داعش الإرهابي من أراضيها، والثاني هو تحقيق انتصار سياسي كبير، حيث سيدوّن التاريخ للحكومة الحاليّة تفوّقها في مجال مكافحة الإرهاب.

أما الثالث فهو دعم الدولة للشعب والدفاع عن مصالحه ورعايته وحمايته من خطر الإرهاب والموت.