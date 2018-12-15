رسمياً مؤيد اللافي يتنقل لاتحاد العاصمة الجزائري وكاد اللافي أن يوقع مع الإسماعيلي المصري خلال الأيام الماضية إلا أن الطرفان لم يتفقا على التوقيع في اللحظات الأخيرة.

أخبار ليبيا24- خاص

أنهى اتحاد العاصمة، متصدر دوري المحترفين الجزائري، مساء الجمعة، إجراءات تعاقده رسميا مع نجم المنتخب الليبي، مؤيد اللافي.

وأكدت مصادر صحفية أن اللافي وقع العقد مع أصحاب اللونين الأحمر والأسود، لمدة عامين ونصف.

ويحتل اتحاد العاصمة، صدارة ترتيب الدوري الجزائري، برصيد 33 نقطة، بعد مرور 15 جولة من المسابقة.

وكاد اللافي أن يوقع مع الإسماعيلي المصري خلال الأيام الماضية إلا أن الطرفان لم يتفقا على التوقيع في اللحظات الأخيرة.

ويعتبر اللافي من أبرز اللاعبين في ليبيا وسبق وأن خاض تجربة احترافية مع الشباب السعودي الموسم الماضي لم يكتب لها النحاج بعد جلوس اللاعب على دكة البدلاء في أغلب مباريات الفريق.