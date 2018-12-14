بتصميم فريد.. “نيسان” تطرح “Juke” الجديدة كليا

استعرضت شركة نيسان نموذجها الجديد من سيارة “Juke” الكروس أوفر المنتظر أن تطرحها العام المقبل.

وأتت السيارة الجديدة بتصميم فريد وكأنها مركبة من أفلام المستقبل الخيالية، وأكثر ما يميزها الهيكل الذي يتداخل فيه المعدن وألياف الكربون، وتصميم المصابيح التي أتت بشكل حرف “X”، والأبواب التي تفتح باتجاهين متعاكسين.

أما قمرة المركبة فلم تأت أقل جاذبية، فقد زودت بمقاعد رياضية وواجهة قيادة بشاشتين، واحدة تعمل باللمس في منتصفها للتحكم بأنظمة المولتيميديا ورؤية الصور من الكاميرات، وأخرى دائرية مقابل السائق مباشرة.

ومن المتوقع أن تطرح هذه المركبة بثلاث أنواع من المحركات، محرك بثلاث أسطوانات وسعة 1.0 لتر، ومحرك ديزل بسعة 1.5 لتر، ومحرك بنزين توربيني بسعة 1.6 لتر، وتزود بعجلات رياضة بمقاس 19 إنشا.