تهديدات “داعش” تطال الرجبان والزنتان

أخبار ليبيا24

كشفت مديرية امن الرجبان أنه تم العثور على منشورات صادرة عن تنظيم الدولة الإرهابي “داعش” في مقهى الراقوبة خلال اليومين الماضيين تتضمن تهديدات لرجال الأمن والشرطة ورجال الجيش.

وأشارت المديرية عبر صفحتها على “فيس بوك” أن المنشورات هددت بالقيام بعمليات تفجير وتخريب لعدد من مؤسسات الدولة بمدينتي الرجبان والزنتان ومن بينها مطار الزنتان ومقار مديريات الأمن ومراكز الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى كالأمن الداخلي والخارجي والاستخبارات والشرطة العسكريه والمعسكرات التابعة للجيش الليبي.

وأوضحت المديرية من خلال بيان لها أن المنشورات وصفت الضباط والمسؤلين بالكفار وهددت باغتيال مدراء الأمن والضباط القياديين سواء من الجيش والشرطة.

وأكدت مديرية امن الرجبان أن هذه المنشورات لا يمكن أن تزعزع ثقة منتسبي الأجهزة الأمنية، موضحة أن هذه المنشورات أو غيرها من الأعمال والأفعال التي تزعزع أمن الوطن عامة والمدن خاصة لن تحبط من عزيمتهم ولن توقفهم عن العمل من أجل الوطن.

وناشدت مديرية امن الرجبان كل أعضاء الشرطة المتغيبين عن العمل في كل المدن وكذلك العسكريين ممن لم يلتحقوا بمعسكراتهم بضرورة الالتحاق بأعمالهم التي وصفتها بأنها “واجب وطني”.

وذكرت أنها لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه زعزعة الأمن واستهداف المدنيين والمؤسسات المدنية والعسكرية، مطالبةً الجميع الوقوف صفاً واحدا مع رجال الشرطة والأمن وذلك حفاظاً على الاستقرار والأمن .