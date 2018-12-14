9 قتلى جراء اشتباكات مسلحة في العمامرة

أخبار ليبيا24- خاص

اندلعت صباح اليوم الجمعة اشتباكات مسلحة بين مجموعتين مسلحتين بمنطقة العمامرة أدت إلى مقتل 8 مسلحين ومدني.

وبحسب مصادر مطلعة فان الاشتباكات اندلعت فجرا وتوقفت مع الساعة 9 صباحا وأضافت لـ”أخبار ليبيا24″ أن الاشتباكات جرت بين مايسمى سابقا بالمجلس العسكري الخمس و أفراد من قبيلة المعاولة.

وتضاربت الأنباء عن الأسباب الحقيقية وراء الاشتباكات إلا أن بعض المتابعين أرجعها لمشاكل بين الطرفين قبل عامين حيث سبق وأن سيطر أبناء المعاولة على مبنى التحلية وتم طردهم من قبل مايسمي سابقا بالمجلس العسكري الخمس ليستقر المعاولة في منطقة العمامرة لتتواصل المناوشات بين الطرفين منذ تلك الفترة.

ومن جهتها أعلنت مصادر طبية أن 9 قتلى وصلوا لمستشفى الخمس 5 منهم هم من أبناء قبيلة معوال وهم محمد الترهوني و العارف معوال ومحمود أهنيدي، وأحمد قرطيع إبراهيم معوال فيما قتل 3 أفراد من المجلس العسكري وهم عبدالسلام بن سعيد وأيمن المهر و زياد بشيش، كما قتل مدني هو معمر شبير من سكان العمامرة بعد أن أصيب برصاص عشوائي.

وشهدت الخمس والمناطق المجاورة لها بعض الاشتباكات المسلحة في الفترة الأخيرة، حيث قتل 3 مدنيين ، جراء اقتحام مسلح لإحدى الاستراحات التي كانوا فيها و أطلق النار عليهم بمنطقة كروط جنوب شرق الخمس في نوفمبر الماضي.

وفي ذات الشهر شهدت الخمس اشتباكات مسلحة قتل فيها 7 أشخاص، أثناء مداهمة منزل “نور الدين بابا هدية” المتهم بقتل سبعة أشخاص من عائلة واحدة بمدينة الخمس في تلك الفترة .

كما تدخلت قوة مكافحة الجريمة لفض اشتباكات مسلحة بين عائلتين داخل مدينة الخمس خلال أكتوبر من هذا العام.

يشار إلى أن منطقة العمامرة تقع جنوب مدينة الخمس الساحلية ب 26 كيلومتر وشرق مدينة سرت بـ 70كيلو متر.