الأفريقية تترقب وصول طائرتين كانتا مؤجرتين لشركة ليتوانية الطائرتان ستصلان من مطار قرطاج الدولي إلى مطار معيتيقة

أخبار ليبيا24- خاص

أكّد المتحدث باسم شركة الخطوط الإفريقية “عمران الزبادي” أن شركة الخطوط الجوية الأفريقية، تترقّب اليوم الجمعة وصول طائرتين كانتا مؤجرتين لدى شركة (سمول بلانيت) الليتوانية.

وأضاف “الزبادي” في تصريح لـ”أخبار ليبيا 24″ أن الطائرتين ستصلان من مطار قرطاج الدولي إلى مطار معيتيقة .

وأوضح المتحدث باسم شركة الخطوط الأفريقية ، أن الطائرتين ستخضعان لبعض الفحوصات الروتينية، تمهيدا لدخولهما الشبكة ،بعدما أعادت الشركة تسجيلهما مجدداً بمنظومة الطيران المدني الليبي.

يذكر أن الطائرتين كانتا مؤجرتين لدى الشركة المذكورة منذ عام (2014م) وقد أنهت الشّركة تعاقدهما أواخر شهر نوفمبر الماضي.