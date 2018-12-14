الاستعدادات متواصلة لانطلاق مسابقات كرة القدم داخل الصالات

أخبار ليبيا24- خاص

عقد الاتحاد الفرعي لكرة القدم بنغازي اجتماعًا ضم مندوبي أندية بنغازي بمقر الاتحاد الفرعي وذلك بخصوص انطلاق مسابقات الدوري والكأس كرة القدم داخل الصالات .

وقال رئيس الاتحاد الفرعي بنغازي إبراهيم الشلماني إنه تم عرض اللوائح المنظمة الدوري والكأس على مندوبي الأندية.

وأضاف الشلماني في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ ستكون المشاركة في الدوري والكأس إجبارية لنوادي الممتاز والدرجة الأولى واختياري لباقي الدرجات.

وأوضح رئيس الاتحاد أن هناك عقوبات للفرق التي لن تشارك في المسابقات تصل إلى 5000 دينار إضافة إلى خصم نقطة من الفريق المشارك في دوري كرة القدم.

يشار إلى أن اجتماعًا جديدًا سيعقد يوم 22 ديسمبر سيتم من خلاله تحديد مواعيد انطلاق المسابقات الخاصة بكرة القدم داخل الصالات.