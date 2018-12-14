نتائج مميزة لرفع الأثقال الليبية في بطولتي العرب والتضامن الإسلامي

نتائج مميزة لرفع الأثقال الليبية في بطولتي العرب والتضامن الإسلامي وحل الرباع أبوزريبة في المركز السادس ضمن منافسات التضامن الإسلامي في ذات الفئة

أخبار ليبيا24- خاص

خطف الرباع الليبي أحمد أبوزريبة فضية فئة الناشئين في ختام مشاركات المنتخب الوطني بمنافسات البطولة العربية واتحاد التضامن الإسلامي .

وحل الرباع أبوزريبة في المركز السادس ضمن منافسات التضامن الإسلامي في ذات الفئة.

من جهته حصد الرباع معراج الطبال 3 ميداليات برونزية وحل في المركز الثالث من بين ثمانية عشر رياضيا وحقق المركز الرابع في بطولة اتحاد التضامن الإسلامي.

وانطلقت بطولتي العرب والتضامن الإسلامي في العاصمة المصرية القاهرة في الثامن من ديسمبر من الشهر الجاري .